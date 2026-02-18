Producción de basura: ¿qué hacemos con ella?

Uno de los productos indeseables de ese fenómeno social al que llamamos progreso es la creciente generación de desechos que deben ser dispuestos de forma adecuada pues, de otra forma, se convierten en una amenaza para el medio ambiente. Ese es el problema de la contaminación por basura.

Prácticamente cualquier actividad que realizamos de forma cotidiana genera desechos. Pero el problema no es que se generen tales desechos, pues se trata de algo prácticamente inevitable. El problema está en que los desechos no pueden ser simplemente botados en cualquier parte, sino que deben ser tratados de forma adecuada.

El fenómeno se ha vuelto cada vez mayor y ha crecido en complejidad en la medida en que la población mundial se ha vuelto esencialmente urbana, es decir, que se concentra en ciudades que cada vez tienen más habitantes... y generan cada vez más basura que debe recolectarse y disponerse.

El incremento en el consumo, la proliferación de la tecnología “desechable” y el explosivo crecimiento del comercio electrónico son fenómenos que han venido a agravar, en los últimos años, el problema de la basura.

De acuerdo con cálculos internacionales, los seres humanos producimos, en promedio, unos 800 gramos de basura al día. Eso implica que a nivel planetario se generen alrededor de 6 millones de toneladas diarias de residuos. Lo peor de todo es que al menos un tercio de ese volumen no se dispone de forma adecuada, por lo que constituye una fuente de contaminación.

Cobrar conciencia del problema que implica la generación de residuos constituye un reto para todos. No se trata solamente de la responsabilidad que tienen los gobiernos de operar sistemas de recolección y disposición de residuos, sino de la responsabilidad que todos estamos llamados a asumir.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, en el cual se recoge una realidad preocupante para nuestra ciudad: la producción de basura se ha incrementado de forma alarmante en Saltillo en los últimos tres lustros.

De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Primarios de la administración municipal, entre 2013 y la actualidad, la producción per cápita de basura en la capital coahuilense ha crecido 50 por ciento, pasando de 800 gramos diarios a 1.2 kilogramos.

La cifra no solamente representa un crecimiento relevante, sino que incluso nos coloca por encima de la media nacional, que es de 800 gramos y, además, nos acerca a las cifras que se generan en algunos países desarrollados.

Con independencia de la estadística, el incremento en la producción de basura se traduce en un hecho concreto: la ciudad debe destinar cada vez mayores recursos a la recolección y disposición de la basura que generamos todos.

Pero así como todos contribuimos a generar el problema, todos podemos –y debemos– contribuir a resolverlo. Asumir responsabilidad en este rubro es un llamado urgente que todos debemos responder.