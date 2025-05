Reciclarse o morir: un acto humano y vital

El 17 de mayo de 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) lo designó como el Día Internacional del Reciclaje . Hace 20 años ocurrió eso. Y el gran objetivo de señalar una fecha específica para el reciclaje ha adquirido cada día mayor importancia: tener conciencia sobre la conveniencia estratégica de reciclar todo tipo de residuos, promoviendo, por una parte, la reducción de los altísimos volúmenes de desechos generados y su reutilización para que no formen parte de la basura.

Me gusta reciclar porque me parece algo muy cercano a la vida. La circularidad es un componente que aparece en el tránsito de las cosas y de las personas. Puede expresarse en el arte y en la economía, porque la reutilización de materiales evita los gastos energéticos primarios de su primera creación. No podemos pensar en un mundo, o en un México, rodeado de cloacas pletóricas de basura electrónica, de objetos producidos para tener una expiración en su uso.

Pero las personas, al parecer, no somos capaces de internalizar en nuestra conciencia la convicción de no hacer compras por moda o de artículos para mostrar un falso poder, sin pensar que lo adquirido tendrá una obsolescencia y pasará a la basura más temprano que tarde.

Y me gusta reciclar, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de planificar algún museo. En el caso del Museo de la Memoria Viva o del Museo de las Cosas Simples en Bustamante, Nuevo León, un 40 por ciento del material empleado en el montaje para la museografía se reutilizó. Precisamente, el mero 17 de mayo pasado tuve la alegría de firmar un comodato para poder contar con material que no está en uso del Museo de Historia Mexicana y que será reciclado para el montaje del acervo museográfico del Centro de Interpretación Biocultural y Cambio Climático “Alberto Santos González”, el cual se está habilitando en Bustamante con el propósito de promover en la comunidad prácticas de educación ambiental y el conocimiento del patrimonio natural que existe, así como el patrimonio cultural asociado al aprovechamiento que sus habitantes han hecho de la flora de su territorio: desde la lechuguilla hasta el palmito, el agave y la nuez.

Sobre la circularidad puedo compartir que será el tema central del Encuentro Biocultural Magda Briones, que se desarrollará en la Comarca Lagunera del 3 al 5 de octubre de este año. Se debatirán los asuntos hídricos en las instalaciones de la digna Universidad Iberoamericana en Torreón, cuyo rector, Juan Luis Hernández Avendaño, con una clara visión humanista, presentará el próximo martes, en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, el libro “Geopolítica de la Esperanza. El territorio como lugar de la dignidad y la justicia”, que ya leí y me resulta imperdible. En este texto, el autor cita la carta encíclica Laudato si’ , del recientemente fallecido papa Francisco , en la que propone de manera clara evitar la cultura de los desechos.

Hoy es el Día Mundial de los Museos y existen algunos dedicados a generar conciencia sobre la necesidad de reciclar para vivir, sobre la trascendencia de reutilizar residuos: Museo de Gijón, Asturias, España; Museo en Bogotá, Colombia; Museo de la Basura en Morón, Argentina; The Plastic Museum, Madrid, España; Museo Pro Waste de San Petersburgo, Rusia; Museo de la Basura SOS, en Morelia, Michoacán.

Es tiempo de circularidad, es tiempo de reciclar e incluso de reciclarse porque considero que personas que hemos cumplido 60 años aún podemos ser parte de los círculos de producción, pero ahora con otras capacidades. El ser humano puede reutilizar y resignificar sus conocimientos. Sería un contrasentido para la vida misma que a las personas se les deseche por la edad cuando aún pueden ser productivas.