“¡Santas complicaciones! Marcelo, se cumplió tu profecía”, le dice una agitada Malú Micher, senadora y correligionaria marcelista. “Claudia, a pesar de su carisma de sardina en aceite de oliva -más o menos vírgen- nos partió la madre. Tu amigo Andrés Manuel, como siempre lo señalaste, fue y será su gran titiritero”.

“¿Qué hacemos ahora?”, pregunta Malú, angustiada. “Quise entrar a la sala donde se llevaba a cabo el conteo de boletas; (pero) agentes de la policía me cerraron el paso con violencia. Vengo toda golpeada, en el jaloneo, me pegaron con todo”.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl: Entre la sólida esperanza y los senos de la salamandra (2)

En el mejor espíritu batmanesco, Ebrard le responde: “¿Acabamos con ellos Robin, no, perdón, Malú?”. Ella, boquiabierta, no alcanza a responder. Marcelo anticipa su respuesta: “Tienes razón Malú, creo que deberíamos seguir investigando antes de tomar una decisión”. No jodas Marcelo, espeta Malú: “Pudimos cambiar el mundo. Pero míranos ahora... yo soy una política arriesgada y tú... una broma”.

Tranquila mi Robin, perdón Malú: “El viento sopla arrancando las hojas muertas, croan las ranas como la alarma de un coche de juguete, los grillos hacen los coros, un lobo aúlla, sé cómo se siente”.

Obvio, contesta una exasperada Malú: “¡Nos sentimos de la chingada! Yo y todos los que te seguimos”. Tranquila Robin, le dice Ebrard, “todos somos lo mismo. Somos la misma grieta justo en el centro, donde brilla el futuro”.

“A ver, mi Chelo, déjate de pendejadas. Entiendo, porque te conozco desde que éramos adolescentes, y sé que cuando te pones nervioso o no sabes qué hacer, actúas como Batman -porque siempre ha sido tu alter ego- y a mí me tratas como tu Robin. Pues te tengo noticias: llegaste a una situación límite que definirá tu futuro como político. Por lo cual, tu miedo patológico que en ocasiones te ha hecho indeciso, servil o abyecto, no puede aparecer en la decisión que debes tomar, so pena de convertirte en un cadáver político en el futuro. Y, nosotros contigo, además. Cómo dirías tú, vestido de Batman, cuando éramos jóvenes, ‘el miedo es el que (siempre) te hace fracasar’”.

Si no tomaras la decisión correcta, Chelo, te respondería, con gran dolor y con una frase que tú, disfrazado de Batman, dirías: “El ser humano tiene un historial terrible de seguir a personas con mucho poder por caminos que han llevado a enormes atrocidades”.

“Y te lo diría con un dolor profundo porque yo, Malú Richer, tu Robin de cabecera, te confieso, siempre me he considerado la síntesis de todas las novias de Batman de 1936 a la fecha. Soy, para ti, la mejor versión de Silver St. Cloud, Vicky Vale, Julia Pennyworth, Shondra Kinsolving, Mallory Moxon, Dawn Golden, Linda Page, Natalia Knight, Vesper Fairchild, Talia Al Ghul, Jezebel Jet, Rachel Caspian, la Mujer Maravilla y Gatúbela”.

“Pues aún así, más allá de mi confesión de amor, sí te equivocas mi CheloBat en tu decisión respecto al quehacer, no tendría misericordia contigo y usaría aquella frase que alguna vez dijiste a Supermán: ‘Nunca fuiste un dios. (Es más) ¡Ni siquiera eras un hombre!’”.

CheloBat, reflexivo, al borde de la derrota, musita a su MaluRob: “Hoy más que nunca, dudo mi Rob, sí puedo liderar a estos hombres, porque no me siento preparado para hacer lo necesario y derrotar el mal, representado por un hombre, al cual cedí mi personalidad y mi esperanza política, una y otra vez”.

MaluRob, puntual, le precisa: “Es cuestión de huevos y sabiduría, mi murciélago de la noche luminosa”.

“Y te ayudo, para no estresar tu adorable mente, a dibujar los escenarios posibles: Si permaneces en Morena, serás tratado como un pendejo o peor, como un ingenuo, que aceptó competir contra la candidata de Andrés Manuel desde 2018.

“Si decides irte con Movimiento Ciudadano, serás percibido como el tonto útil o esquirol de AMLO que dividirá la oposición para favorecer la candidatura de Claudia: la mujer que recién te chingó.

“Si optas por ser candidato independiente, no ganarás, seguro, ni el camino a tu Baticueva. Y cumplirás el papel de tonto útil, como el anterior escenario, pero elevado a la máxima potencia.

“Tu mejor alternativa, en diálogo personal con el reclamo histórico de la historia y tus cualidades como político, y sé que pongo en riesgo nuestro amor platónico-batmanesco al decírtelo, es unirte a la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ese es el camino más sabio aunque estará pletórico de ataques en tu contra. Ese es el momento, entonces, de ponerle huevos al asunto.

“Te advierto, mi adorado CheloBat, que mi amor MaluRobinesco está condicionado a esta última opción, para que no salgas con una Batipendejada como acostumbras y destruir así, para siempre, mi Robicorazón”.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución.