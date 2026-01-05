Regalo de Reyes

De esto que en seguida voy a relatar hace ya casi 50 años. Era yo director del Ateneo Fuente glorioso. Una mañana me encontraba en la oficina de la dirección cuando llegaron dos queridos amigos, ambos magníficos actores: Chuy Valdés y René Gil. Llevaban consigo uno de aquellos antiguos cuadernos de pastorela cuya representación duraba toda una noche, y me pedían que la adaptara para la época actual.

Yo conocía desde niño esas pastorelas tradicionales. Les dije a mis amigos que adaptar la que traían sería quitarle su esencia y atentar contra su origen popular. Les propuse:

-¿Qué les parece si mejor les escribo una?

Respondió Chuy que ya no había tiempo: la temporada de Navidad estaba cerca.

-En tres días se las tendré –les prometí.

A pesar de su explicable incredulidad cumplí fielmente la promesa. Todavía no sé cómo le hice. La pastorela está escrita en verso de principio a fin y, sin embargo, la escribí directamente a la máquina, como si alguien me la estuviera dictando. Algunos llaman a eso “inspiración”. Cuando la comencé no sabía cómo iba a terminar. Chuy y René iban tomando las páginas que salían de la máquina, y las llevaban a una copiadora para repartir cada parte al actor o actriz que la iba a representar, a fin de que la fuera memorizando. En tres días, como dije, la pastorela estuvo terminada.

Desde su estreno ha tenido éxito. Se le ha calificado de “joya de la dramaturgia saltillense”. Ha sido representada aquí año tras año –forma parte ya de las tradiciones navideñas de Saltillo–, pero además se le ha llevado a escena en una veintena de ciudades del país, incluida la de México, y se le ha visto en Estados Unidos y en lugares tan remotos como Japón.

Este pasado domingo recibí un grato regalo de principios de año. Asistí a la presentación de mi pastorela en el Teatro del Seguro Social. Cuando llegué me sorprendió ver una larguísima fila de casi una cuadra de extensión formada por personas que iban a la función. El teatro se abarrotó en tal forma que hubo necesidad de poner sillas adicionales, y hubo gente sentada en las gradas de los corredores.

La representación fue espléndida. Juan Héctor Cortés, productor y actor excelente, ofreció al público un montaje lleno de música y colorido. El director de escena, Pablo González, hizo toda una creación de la obra. Brillantes actores y actrices enriquecieron con su talento y su arte la representación. En lo particular le agradecí a mi querido y admirado hermano Carlos la entrega que siempre ha tenido para la pastorela.

Soy hombre de palabras, pero me faltaron para dar gracias al público por el sonoro y prolongado aplauso con que recibió el anuncio de mi presencia en el teatro. Los generosos saltillenses han hecho de mí una excepción a la regla de que nadie es profeta en su tierra. De todo corazón les expreso mi gratitud. El tiempo que Dios me deje en este mundo lo ocuparé en tratar de merecer esa bondad. El próximo diciembre “La pastorela de Catón” cumplirá 50 años. El Señor antes citado me permita celebrar contigo ese aniversario.