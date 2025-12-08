Región Sureste: el reto de expandir la economía

Hacer crecer la economía es un reto permanente para los gobiernos de todos los órdenes, así como para los inversores privados. En ese propósito, son diversas las estrategias que deben desplegarse para lograr el objetivo y una de ellas es alentar el consumo interno y, como parte de éste, el gasto que se realiza en servicios.

Esto es así porque los distintos elementos de la economía deben alimentarse entre sí, de forma que contribuyan a mejorar el desempeño global. Para decirlo más claro: no basta con la llegada de nuevas inversiones si ello no se complementa con la derrama que dichas inversiones pueden –y deben– representar para el desempeño global de la economía.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, de acuerdo con los directivos de las cámaras que agrupan a restauranteros y hoteleros en la Región Sureste de Coahuila, el 2025 está cerrando con una caída en el consumo de servicios, pese a que los últimos días del año se ven con optimismo.

No se trata de una situación crítica, es verdad. Se trata de que la economía, en términos del sector de servicios, no parece haber ido de la forma como podría, y ello es algo que debe tenerse en cuenta para diseñar y poner en práctica estrategias que logren mejores resultados.

El objetivo es muy claro: que la derrama económica que implica la industria asentada en la región se quede aquí, vía el gasto que realizan las personas que reciben salarios y que se traduce en la adquisición de bienes no duraderos y duraderos.

Aún quedan poco más de tres semanas para el cierre del año y, además, se trata de una época de fuerte gasto en términos de consumo debido a las fiestas decembrinas. Cabría esperar, desde luego, que en estos días el panorama mejore de forma que el cierre del año sea más halagüeño.

De cara al 2026, sin embargo, la pregunta que es necesario hacer es: ¿qué pudo hacerse para mejorar los resultados de este 2025? Y en ese propósito, tanto el sector privado como el público deben construir estrategias conjuntas para lograr un mejor desempeño.

Y es que el cierre de ciclos no solamente sirven para hacer un corte de caja y averiguar si las cosas fueron mejor o peor de lo esperado, sino también para pasar revista a la forma en la cual se enfrentó la realidad y si el desempeño a lo largo de los últimos doce meses pudo ser mejor.

Porque, al final, no se trata de encontrar culpables o de repartir culpas, sino de aprender. El 2025 ha sido un año que, como casi cualquier otro, ha estado marcado por particularidades que determinan los resultados obtenidos en el rubro que nos ocupa. Una de las más importantes ha sido la incertidumbre inyectada por la actitud del presidente estadounidense Donald Trump.

Por ello, lo que corresponde ahora es definir con precisión cuáles son las lecciones que hemos aprendido en estos meses y, a partir de ellas, redefinir estrategias y disponernos a enfrentar el 2026 con mejores herramientas.