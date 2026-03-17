Relaciones peligrosas

¿Les platico? ¡Arre!

El tema no son los destapados ni las encuestas de popularidad, sino la dueña del dedo ungidor que dictará el ansiado “tú lo serás” para las elecciones de gobernador y uno que otro municipio en 2027.

Porque es un hecho que será dedo femenino: el de la presidente Claudia Sheinbaum.

Pregunta para los ingenuos e ignorantes que todavía creen en el valor de las encuestas: ¿Cómo quieren que la elección de los candidatos sea mediante encuesta, si quien decide finalmente les apunta a todos con un arma cargada?

Al respecto, una confidencia que tuvo hacia este su irreverente servidor, alguien de lo más cercano a CSP:

Sheinbaum y AMLO están metidos en una relación muy peligrosa.

Lo irónico es que mientras más actúa Claudia para parecerse a Andrés Manuel, más alejado se siente él de ella.

La presidente se va a deshacer de sus colaboradores más tóxicos -Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Adán Augusto López (de quien ya se hizo cargo), no de aquellos que formaron parte del equipo de López Obrador.

El ex presidente ve con malos ojos que su sucesora quiera congraciarse con la nueva elite de empresarios. Recordemos, ya lleva dos reuniones con el Consejo Nacional de Inversiones y en este tema, destaco lo siguiente:

La única funcionaria de su gabinete que ha estado presente en dichas reuniones es Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, siendo que por la naturaleza del tema debería haber sido el titular de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Por qué creen?

Rosa Icela llegó a ese cargo impuesta por AMLO, pero es evidente que cada vez más se separa de su tutor y se acerca más a Sheinbaum.

El dedo ungidor apunta hacia ella para buscar la gubernatura de San Luis Potosí, siempre y cuando Ricardo Gallardo Cardona le baje a sus instintos de que lo suceda en el cargo su esposa, Ruth González, Silva, ambos del PVEM.

Mis fuentes BIC -porque no saben fallar- aseguran que solo con esa condición aceptaría buscar a gubernatura tunera.

Mientras tanto en Nuevo León...

Samuel García se aventó un madruguete que sorprendió incluso a las 8 corcholatas que destapó para buscar la gubernatura en 2027:

A la reunión con Maynez y el dueño del MC, Dante Delgado, asistieron: Mariana Rodríguez (su esposa); el Senador, Luis Donaldo Colosio Riojas; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad; Héctor García, Alcalde de Guadalupe; Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud; Miguel Flores, Secretario de Gobierno; Raúl Lozano, Titular de Medio Ambiente y Félix Arratia, alcalde de Juárez.

Hablé con 5 de ellos y se dijeron sorprendidos por el anuncio que hizo Samuel.

Samuel podrá decir misa, pero el dedo ungidor, el que manda, es el de la presidenta y cualquiera que sea el resultado del “sondeo” o “encuesta” estará supeditado a la decisión de Claudia Sheinbaum.

Les anticipo que el dedo de la presidente ungirá a quien tenga menos carpetas de investigación o cuentas pendientes.

Cajón Desastre:

- Creo que la elegida será Mariana, siempre y cuando cuente con el beneplácito de la presidente.

- En segundo lugar, Luis Donaldo... más “EL TAPADO”, cuyo nombre se los compartiré mañana jueves 18...

- También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. En un descuido, se nos aparece por aquí Sanjuana.