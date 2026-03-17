Relaciones peligrosas

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 17 marzo 2026
    Relaciones peligrosas
    Tapados y Bananas. Grupo Detona

Plácido DETONA No hay encuesta que valga ante el dedo ungidor

¿Les platico? ¡Arre!

El tema no son los destapados ni las encuestas de popularidad, sino la dueña del dedo ungidor que dictará el ansiado “tú lo serás” para las elecciones de gobernador y uno que otro municipio en 2027.

Porque es un hecho que será dedo femenino: el de la presidente Claudia Sheinbaum.

Pregunta para los ingenuos e ignorantes que todavía creen en el valor de las encuestas: ¿Cómo quieren que la elección de los candidatos sea mediante encuesta, si quien decide finalmente les apunta a todos con un arma cargada?

Al respecto, una confidencia que tuvo hacia este su irreverente servidor, alguien de lo más cercano a CSP:

Sheinbaum y AMLO están metidos en una relación muy peligrosa.

Lo irónico es que mientras más actúa Claudia para parecerse a Andrés Manuel, más alejado se siente él de ella.

La presidente se va a deshacer de sus colaboradores más tóxicos -Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Adán Augusto López (de quien ya se hizo cargo), no de aquellos que formaron parte del equipo de López Obrador.

El ex presidente ve con malos ojos que su sucesora quiera congraciarse con la nueva elite de empresarios. Recordemos, ya lleva dos reuniones con el Consejo Nacional de Inversiones y en este tema, destaco lo siguiente:

La única funcionaria de su gabinete que ha estado presente en dichas reuniones es Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, siendo que por la naturaleza del tema debería haber sido el titular de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Por qué creen?

Rosa Icela llegó a ese cargo impuesta por AMLO, pero es evidente que cada vez más se separa de su tutor y se acerca más a Sheinbaum.

El dedo ungidor apunta hacia ella para buscar la gubernatura de San Luis Potosí, siempre y cuando Ricardo Gallardo Cardona le baje a sus instintos de que lo suceda en el cargo su esposa, Ruth González, Silva, ambos del PVEM.

Mis fuentes BIC -porque no saben fallar- aseguran que solo con esa condición aceptaría buscar a gubernatura tunera.

Mientras tanto en Nuevo León...

Samuel García se aventó un madruguete que sorprendió incluso a las 8 corcholatas que destapó para buscar la gubernatura en 2027:

A la reunión con Maynez y el dueño del MC, Dante Delgado, asistieron: Mariana Rodríguez (su esposa); el Senador, Luis Donaldo Colosio Riojas; Martha Herrera, Secretaria de Igualdad; Héctor García, Alcalde de Guadalupe; Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud; Miguel Flores, Secretario de Gobierno; Raúl Lozano, Titular de Medio Ambiente y Félix Arratia, alcalde de Juárez.

Hablé con 5 de ellos y se dijeron sorprendidos por el anuncio que hizo Samuel.

Samuel podrá decir misa, pero el dedo ungidor, el que manda, es el de la presidenta y cualquiera que sea el resultado del “sondeo” o “encuesta” estará supeditado a la decisión de Claudia Sheinbaum.

Les anticipo que el dedo de la presidente ungirá a quien tenga menos carpetas de investigación o cuentas pendientes.

Cajón Desastre:

- Creo que la elegida será Mariana, siempre y cuando cuente con el beneplácito de la presidente.

- En segundo lugar, Luis Donaldo... más “EL TAPADO”, cuyo nombre se los compartiré mañana jueves 18...

- También mañana el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza. En un descuido, se nos aparece por aquí Sanjuana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política

Personajes


Claudia Sheinbaum

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Baja visibilidad

Baja visibilidad
true

Amenaza y rasurada: así convencieron al PT y al PVEM del Plan B
true

POLITICÓN: Unidad nacional Morena-PT-Verde se estrella con la división en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila confirmó la detención de Édgar “N”, aunque los primeros datos de investigación descartarían los delitos denunciados inicialmente.

FGE confirma detención del novio de Bárbara; ‘mi hija fue secuestrada y violada’, expuso el padre
De permitirse la perforación petrolera, especies en peligro de extinción se veían amenazadas, según grupos ambientalistas.

EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México
Fabricio Macías fue uno de los peloteros que se incorporó al Spring Training 2026 de Saraperos de Saltillo, en una pretemporada clave para la novena coahuilense rumbo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos
El portaaviones USS Gerald R. Ford, donde recientemente se registró un incendio de más de 30 horas en el área de lavandería que ha dejado a cientos de marineros durmiendo en condiciones precarias.

Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros
El tráfico de armas de EU a México se ha convertido en una maquinaria disciplinada y digital, vital para la guerra de los cárteles.

Dentro de la cadena de suministro que lleva armas de EU a los cárteles mexicanos