No voy a negarlo: me preocupé bastante. Sentía palpitaciones en las sienes y acelerados latidos en el corazón. Temblorosas las manos, vacilante el paso, perdida la mirada, me acometían súbitos mareos. Tenía la frente perlada de sudor, y al mismo tiempo un calosfrío me bajaba por la espina desde el occipucio hasta el lugar donde la espalda deja de llamarse así. Fui con un médico y le hice la relación ...