Retira Morena a ‘Andy’ López de elección a diputados en Coahuila

La dirigencia nacional de Morena retiró al secretario de Organización de este organismo político, Andrés Manuel López Beltrán , de la operación para la elección a diputados locales en Coahuila. El argumento esgrimido por el CEN de la 4T para tomar esta decisión, que no se sabe si es temporal, es que “Andy” asumió, de momento, otras importantes responsabilidades.

Así lo reconocieron a DE BUENA FUENTE coordinadores distritales de la Cuarta Transformación en Coahuila, al señalar que la operación electoral es directa con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde . “Todo lo referente a material de campaña, apoyos y presencia de personajes destacados para reforzar la elección, lo vemos directamente con Luisa María”, dijo uno de los coordinadores. En las últimas semanas, políticos de oposición y columnistas nacionales han filtrado la inminente salida de López Beltrán de la dirigencia morenista, por temas de corrupción y desvío de recursos. Lo cierto es que “Andy” López se encuentra hoy al margen de la operación electoral en Coahuila con miras a junio próximo, y ahora la responsable directa es la líder nacional, Luisa María Alcalde. EL CORCEL NEGRO DE RUBÉN Políticos y empresarios de las regiones carbonífera y centro impulsan la creación de un grupo de apoyo dentro del PRI, en favor de la postulación de David Boone al gobierno de Coahuila. En el citado equipo, identifican al diputado federal Rubén Moreira Valdez como impulsor del movimiento que promueve al funcionario federal como posible sucesor de Manolo Jiménez.

David Boone de la Garza es actualmente titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la FGR, y se le considera un hombre cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y esa cercanía es la que se pretende aprovechar para que García Harfuch le brinde su apoyo a la hora de la designación del nuevo candidato del PRI al gobierno coahuilteco. El próximo 1 de septiembre, fecha del cumpleaños 44 de Boone de la Garza, simpatizantes del “Güero” realizarán en Coahuila un mega festejo que, afirman, será su destape, con miras al 2029. Dueños y directivos de medios radiofónicos y de TV en el estado, según trascendió, participan junto a Moreira Valdez en el movimiento a favor de David, a través de la CIRT Coahuila. A diferencia de otros aspirantes, como Javier Díaz, Federico Fernández y Gabriel Elizondo, el “Güero” Boone, presumen, ya tiene el visto bueno de los dirigentes del PRI, “Alito” Moreno y Caro Viggiano. ¿Será? PRIMERO LO PRIMERO Exobreros de Altos Hornos de México demandaron el miércoles pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum primero resolver la venta de AHMSA antes que pensar en la extracción de gas shale en Coahuila. El grupo de obreros inconformes se apostó en el exterior de la puerta tres de Altos Hornos de México para protestar por la prórroga de 90 días en el juicio de remate de la acería monclovense.

El vocero de los obreros, Ervey Valenzuela, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene voluntad de apoyar a las 14 mil familias que sobreviven en la región, sin indemnización ni trabajo. “Ya no podemos esperar otros 90 días, nuestras familias ya están muy afectadas, vienen graduaciones, inscripciones y no tenemos dinero, pero eso no le importa al gobierno”, denunció. Ervey Valenzuela pidió a Sheinbaum Pardo enfocarse primero en atender el grave problema social y económico de la región centro, antes que promover la explotación del gas shale. MERECIDO PREMIO La Arriada de Múzquiz será uno de los eventos premiados en la Feria Internacional de Turismo en Acapulco, Guerrero, a realizarse del 27 al 30 de abril, en el paradisíaco puerto. La Federación Interamericana de Periodistas de Turismo entregará un reconocimiento a los fundadores de la Arriada y Rodeo de Múzquiz, por preservar las tradiciones culturales del norte. Los organizadores de este importante evento turístico en la región carbonífera también se harán acreedores a una medalla al Mérito, por ser la primera Arriada de México. Importante distinción...