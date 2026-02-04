Trasciende fronteras el Modelo de Seguridad en Coahuila

El modelo de seguridad pública de Coahuila, que se ubica entre los mejores del país, ha trascendido fronteras y agentes de inteligencia de otros países acuden a conocerlo.

Hace unos días, el director de la Agencia de Ciberseguridad de El Salvador, Alexis Rodríguez, visitó las oficinas generales en Saltillo.

El representante del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue atendido por el comisario general de la Agencia de Investigación Criminal, Alejandro Rocha Caballero.

Rocha Caballero explicó al funcionario centroamericano que el fiscal general, Federico Fernández, atiende el exitoso modelo de seguridad, por instrucción directa del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la visita, Alexis Rodríguez pudo conocer la capacidad operativa de los servicios de vigilancia y de ciberseguridad de Coahuila, que se aplican en beneficio de la ciudadanía.

INVITAN A PROVEEDURÍA

Walmart México y Centroamérica, en coordinación con el Gobierno de Coahuila, abrieron la convocatoria para convertirse en proveedores de la cadena de centros comerciales.

La invitación está dirigida a empresas de todos los tamaños cuyos productos sean cultivados, ensamblados y fabricados en México, así como a proveedores de productos de consumo interno.

Las inscripciones de la convocatoria para el evento “Walmart México Growth Summit 2026” cierran el próximo 9 de febrero, en la plataforma digital https://www.walmartmexico.com/growthsummit2026.

Los finalistas presentarán sus propuestas directamente a compradores de Walmart y podrán llegar con sus productos a millones de clientes, a través de sus supermercados, clubes y tiendas digitales.

La Secretaría de Economía de Coahuila dará apoyo a los emprendedores en el registro de marca, patentes, tabla nutricional y certificación ISO 9001, informó Jorge Leyva, director de MiPymes.

ELECCIÓN UNIVERSITARIA

Sin contratiempos, reportaron ayer desde Torreón el inicio del plebiscito para la elección de Jorge Omar Rojas como coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila Región Laguna.

El padrón de votantes lo integran 15 mil universitarios y docentes y se esperaba la participación del 80 por ciento de éstos.

El resultado oficial se dará a conocer en los próximos 15 días, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, aunque se anticipa el triunfo del ex director de la Facultad de Derecho.

Rojas Zapata fue el único candidato registrado, aunque eso no garantiza que sea electo en automático, pues el voto universitario puede optar por pedir una nueva elección.

EMPATAN COAHUILA Y REGIOS

Coahuila y Nuevo León reportaron este mes una disminución en homicidios dolosos, lo que representa una buena noticia para ambas entidades.

El fiscal coahuilense, Federico Fernández, destacó que los homicidios dolosos bajaron drásticamente, pues enero cerró con siete casos, dos menos que el mismo mes del 2025.

Al cierre del mes de enero, la entidad regiomontana reportó una disminución del 50 por ciento en homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Así lo anunció el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Serna, que dijo que los resultados no son casualidad, sino producto del trabajo diario de las corporaciones policiacas.

FRACTURA INOPORTUNA

La falta de cumplimiento a compromisos contraídos y el enojo de regidores fue la causa de que la junta de Cabildo en Monclova del 29 de enero casi se suspendiera por ausencia de quórum.

Lo anterior expuso una fuerte fractura al interior del ayuntamiento acerero entre regidores del PRI, con la autoridad municipal del mismo partido político.

A pesar de que el orden del día para la sesión de Cabildo era la aprobación de la cuenta pública anual del 2025 y la del mes de diciembre pasado, varios regidores se ausentaron sin aviso previo.

Jorge Carlos Mata, regidor responsable de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, fue uno de los grandes ausentes y se tuvo que enviar por él para completar el quórum y validar la votación.

Personal del ayuntamiento tuvo también que ir por la regidora María del Roble Villanueva para llevarla a la sesión y completar la mayoría requerida para la junta de Cabildo.

Al final, con 11 votos a favor de 20 de los integrantes del Cabildo, es decir, con apenas el 55 por ciento de aprobación, se lograron autorizar las cuentas públicas del 2025 en Monclova.

Trascendió que Jorge Carlos Mata, líder de la CTM local, está cansado de la falta de respeto a su investidura de regidor.

En el caso de María del Roble, su descontento, al parecer, obedece a que presidencia le prometió el apoyo para su designación como presidenta del Colegio de Notarios y la dejaron colgada.

La fractura en la sede de la alcaldía monclovense llega en el peor momento para el PRI, pues en junio próximo es la elección a diputados locales y Morena acecha, vía Poncho Almeraz.