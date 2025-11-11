Saberes sabios

He aquí un florilegio de refranes, dichos y dicharachos que últimamente he recogido por doquier y en otras partes.

- Ahora con tambora, porque con violín se atora.

Se dice por burla del que hace una cosa con torpeza, y que por eso cambia el modo de hacerla.

TE PUEDE INTERESAR: Maldiciones

- Arriero que vende mula, o tira coz o recula.

Si la vende es porque tiene algo malo.

- Cada día, asegurada,

harás una pendejada.

El día que no hagas dos

debes dar gracias a Dios.

- De noviembre y la mujer todo se debe temer.

Quiere decir que en este mes el tiempo cambia casi tanto como la caprichosa voluntad que los misóginos -y algunos que no lo son- atribuyen a las mujeres.

- Al pan pan y al vino vino, y los suegros por su camino.

Enseña que los suegros no deben intervenir en la vida de sus hijos casados, a no ser para ayudarlos si ellos lo piden. Dicho de otra manera: los suegros deben tener la bolsa abierta y el pico cerrado.

- De la cintura p’arriba todos podemos ser santos.

Lo difícil es no faltar a los dos mandamientos que tienen que ver con la carne. (No la de comer).

TE PUEDE INTERESAR: Y además era General

- Ora sí se vende pulque, ya apareció la medida.

Quien esto escribe oyó ese dicho con notable desagrado, pues estaba cantando y tocando la guitarra en reunión de rancho, y después de él cantó muy bien, y se acompañó con la guitarra, alguien muy bien entonado y que tañía con destreza el instrumento. A las primeras notas uno de los presentes incurrió en delito de comparación, y manifestó su entusiasmo gritando aquello aquello de: “¡Ora sí se vende pulque, ya apareció la medida!”.

- El que canea no calvea.

Con ese otro dicho se consoló el escribidor, pues si las nieves del tiempo platearon su sien el proverbio le da esperanza de que por su canicie no sufrirá calvicie.