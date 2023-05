Saltillo; el gran reto inmediato es eficientar el uso del agua

El norte de México, sobradamente lo sabemos, tiene entre sus características distintivas la aridez, es decir, hay poca disponibilidad de agua frente a una demanda creciente. Coahuila y Saltillo no son ajenos a dicho fenómeno y por ello el reto más importante que se tiene en lo inmediato es mejorar la eficiencia en el uso del vital líquido.

En lo que hace a la Región Sureste de Coahuila, y a Saltillo en lo particular, no existe en el presente una situación de crisis. Pero que no vivamos en dicha circunstancia no implica ignorar los riesgos a los que el futuro podría enfrentarnos en caso de que la sequía se prolongue.

En este sentido es indispensable tener en cuenta el aspecto más preocupante del fenómeno denominado “cambio climático”: agravamiento de la sequía en las zonas donde esta es una característica del ecosistema e inundaciones crecientes en las regiones donde ello suele ocurrir.

Los datos disponibles dicen pues que en nuestra región lo más probable es que la sequía se agrave y por ello debemos apresurar el paso en el camino de generar soluciones que garanticen la sustentabilidad. Administrar mejor el estrés hídrico es por ello una de las recomendaciones que la Organización Meteorológica Mundial ha hecho a los tomadores de decisiones.

En este sentido, lo señalado por Jordi Bosh, gerente de la empresa mixta Aguas de Saltillo debe tenerse en cuenta para alertarnos de forma colectiva en torno al problema que implica la escasa disponibilidad de agua. Una de las posibilidades para atender tal situación, dijo el ejecutivo, es analizar la posibilidad de perforar nuevos pozos para el abastecimiento de la mancha urbana.

“Podríamos empezar a estudiar, si es que la sequía continúa, zonas en donde sabemos que hay agua en unos 500 metros de profundidad y que sabemos dónde está el agua. En Saltillo se conoce el dato y por tanto tenemos este colchón para explotar en caso de que esta sequía siga alargándose”, señaló Bosch, aunque precisó que “ahora mismo, a día de hoy, se percibe algo alejado de la situación y del escenario actual, pero que tenemos que atender”.

No se trata simplemente de dejar en manos de la empresa operadora del sistema de agua potable de la ciudad la atención del problema. Se trata de asumirlo de forma colectiva y de responsabilizarnos todos de la parte que nos toca en su discusión y la adopción de soluciones.

Y uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta es el relativo al tamaño de la ciudad. Porque si algo está claro a estas alturas es que Saltillo no puede -no debe- seguir creciendo de forma indefinida, pues la disponibilidad de agua es una limitante en ese sentido.

La sequía no solamente seguirá siendo una característica de nuestra región, sino que se va a profundizar conforme pase el tiempo. Eso es algo que nos han dicho múltiples especialistas a partir del análisis de datos duros y de la experiencia global.

Asumir esa realidad debe llevarnos, en el plazo más breve posible, a definir e implementar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en el uso del agua, la única solución sostenible para el futuro.