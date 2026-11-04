Saltillo: Interesa a restauranteros concesión en aeropuerto Plan de Guadalupe

Y es que la llegada de Aeroméxico, que abrirá una ruta directa a la capital del país a partir de marzo del 2027, representa un mar de oportunidades y de desarrollo para la terminal aérea.

Anda fuerte el run run de una reñida puja entre empresarios saraperos por la concesión del nuevo restaurante en el aeropuerto de Ramos Arizpe, a cargo de Óscar Pérez Benavides.

Entre las amenidades que se proyectan para el aeropuerto Plan de Guadalupe se encuentran el servicio de valet parking, Wi-Fi gratuito, atención VIP, servicios comerciales y un restaurante.

Óscar le sabe al tema empresarial y seguramente elegirá la mejor opción para la atención a comensales.

Veremos y diremos...

‘ANDY’ SACA LA GARRA

Andrés Manuel López Beltrán salió ayer desde Tabasco a lavarse la cara y rechazar su participación en el llamado huachicol fiscal.

En un video, ‘Andy’ se quejó de la existencia de una campaña mediática en su contra por parte de periodistas y medios de comunicación.

López Beltrán dijo que no posee riquezas ni dinero en el extranjero y que tampoco es socio y protector del empresario Amílcar Olán, al que conoce, pero con el que no tiene negocios.

Andrés Manuel afirmó que nunca ha participado en el huachicol fiscal y acusó directamente a TV Azteca, Código Magenta y Latinus de presionar al gobierno para no pagar impuestos.

Al margen de que pueda caer bien o mal, hay que reconocer que ‘Andy’ tiene un buen discurso...

LO SUELTAN Y MATA DE NUEVO

El juez Óscar Cadena y el ex agente del Ministerio Público, Abdel Garza, fueron señalados por actos de corrupción que ocasionaron la muerte de “Nachito el brujo” a manos de Raúl Armando.

El homicida ya había asesinado a puñaladas en el 2021 a un joven conocido como “Pepito”, pero solo purgó dos años de cárcel por un expediente a propósito mal hecho por el AIMP, Abdel Garza.

Luis Arturo García Hernández encabezó ayer un plantón en el exterior de la coordinación de la Fiscalía regional en Monclova, en demanda de justicia para su sobrino “Pepito”.

Familiares de “Nachito”, asesinado a puñaladas el domingo pasado por Raúl Armando en Ciudad Frontera, pidieron al delegado Everardo Lazo aplicar al homicida todo el peso de la ley.

VÍA LIBRE

Tras siete días de bloqueo, estudiantes del Tecnológico de Saltillo liberaron el martes el bulevar Venustiano Carranza, al cumplirse la mayoría de sus demandas.

Representantes del movimiento estudiantil y autoridades municipales llegaron finalmente a un acuerdo que permitió desbloquear esta importante vía.

Enhorabuena para todos...

NOCHE DE TRADICIÓN

Increíble noche de conmemoración del Día de los Santos Difuntos vivieron hace unos días ciudadanos de Monclova que se hicieron presentes en el panteón ejidal de San Juan Bautista.

Invitados por el coordinador regional del Bienestar, Pepe Erives, decenas de personas se congregaron en el cementerio que data de 1909 para mantener vivas las tradiciones.

Los deudos realizaron una caminata nocturna desde el pueblo, alumbrando con veladoras el camino, hasta llegar al cementerio, en donde velaron a sus difuntos.

Seguramente esta experiencia se repetirá los próximos años.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Resistirá el órgano rector de la elección de ayer en Estados Unidos a un presidente como Donald Trump?