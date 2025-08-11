Saltillo: la movilidad urbana demanda mayores opciones

La movilidad urbana, en el mundo de nuestros días, implica mucho más que sólo contar con una red vial a través de la cual podamos desplazarnos a bordo de vehículos de combustión interna. En otras palabras, no basta con proveer de infraestructura para los vehículos particulares y el transporte público, sino que es necesario promover mecanismos alternos.

Entre estos últimos se encuentra, como se ha comentado en múltiples ocasiones, la bicicleta, un medio de locomoción que representa una alternativa real en muchas ciudades del mundo. Donde se han realizado esfuerzos en este sentido, por cierto, la bicicleta no es solamente una alternativa para los habitantes de las ciudades, sino también para quienes las visitan.

Pero que estos mecanismos alternos de movilidad se conviertan en una alternativa de verdad, exige necesariamente que los gobiernos locales asuman un compromiso con la construcción de un modelo de movilidad urbana diversificado y, a partir de ello, se destinen recursos a la construcción de la infraestructura requerida.

Esto último es lo que no ha ocurrido en nuestra ciudad donde, pese a que el Gobierno Municipal ha definido, desde 2021, un plan para el desarrollo de una amplia red de ciclovías, a la fecha solamente se ha desarrollado un porcentaje muy pequeño de estas.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad (PDDU) contempla la construcción de 204 kilómetros de ciclovías en toda la mancha urbana de Saltillo. Sin embargo, aún hace falta desarrollar unos 180 kilómetros de estas, es decir, la mayor parte.

La idea de crear esta red es, en primer lugar y desde luego, que los residentes de Saltillo no dependan de un vehículo de combustión interna para desplazarse en tramos cortos. Lo anterior no excluye, por supuesto, que quien decida realizar todos sus desplazamientos a bordo de un vehículo de este tipo pueda hacerlo. Lo ideal, sin embargo, sería que estos últimos puedan combinar el uso de la bicicleta con el transporte público.

Para esto último, sin embargo, es indispensable que el transporte público se encuentre adaptado para ello y cuente con la posibilidad de que las personas ciclistas puedan subir con su bicicleta a las unidades.

Estamos pues ante una observación relevante que se encuentra vinculada a un objetivo aún mayor: el de construir mecanismos que contribuyan a elevar la calidad de vida de las personas. En otras palabras, de lo que se trata es de que la ciudad que habitamos sea cada vez más “vivible”.

El desarrollo de la red de ciclovías de Saltillo es, como ya se dijo, un compromiso adquirido, pues lo establecido en el PDDU tendría que ser asumido como un mandato por los gobiernos municipales. Cabría esperar por ello que tal compromiso sea incluido, como una prioridad, en los próximos presupuestos de egresos.

Porque los compromisos públicos que no son acompañados del presupuesto para convertirlos en realidad nunca pasan de ser sólo buenos deseos.