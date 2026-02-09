Saltillo: Nuevo tren, ¿apoyará el transporte urbano también?

“Habrá frecuencias entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo que pasen por Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, pero también pretendemos que haya frecuencias entre Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe para llegar hasta Monterrey y también prevemos que haya frecuencias exclusivamente dentro de Coahuila”.

El señalamiento anterior fue realizado por Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al referirse al inminente arranque de los trabajos de construcción de la nueva línea ferroviaria que unirá a Saltillo y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con lo dicho por el funcionario, lo que podemos esperar del proyecto ferroviario, que forma parte del plan de reintroducción del ferrocarril de pasajeros en nuestro país, que se echó a andar desde el sexenio pasado, es que el ramal que correrá de Saltillo a Nuevo Laredo sea mucho más que un medio de transporte entre ciudades.

Y ello será así porque, según lo comentó Núñez López, se trata de una característica que se proyectó desde el inicio.

“Esto es algo que está previsto desde un origen y que es uno de los servicios más importantes, porque no todo mundo va de Saltillo hasta Nuevo Laredo, sino va a haber mucha conectividad interurbana en estas zonas”, aseguró el funcionario federal.

Sin duda resulta alentador conocer que el despliegue del proyecto ferroviario que está próximo a iniciar su construcción estaría eventualmente orientado a convertirse en un mecanismo de apoyo al sistema de transporte local, pues el crecimiento de la zona metropolitana de Saltillo así lo requiere.

No queda claro, sin embargo, el alcance concreto del proyecto o cuáles son los elementos específicos que podemos dar por ciertos en éste. Y eso es así, porque el lenguaje utilizado por el funcionario no es concreto ni específico, sino más bien vago:

Y es que cuando se dice “pretendemos que...” no queda claro si eso ya está contemplado en el proyecto que se pondrá en marcha en breve, o si es un planteamiento que solamente se ha puesto sobre la mesa, recibido buenas opiniones, pero que no se encuentra aún aprobado.

Más allá incluso de que pudiera estar “palomeado”, lo relevante es que cuente con presupuesto para ejecutarse, es decir, que forme parte del paquete de la licitación realizada y cuyos detalles no han quedado del todo claros porque el proyecto completo no se conoce.

Valdría la pena en ese sentido que se precise con absoluta claridad cuáles son las características que tendrá la obra una vez concluida y, mejor aún, que tales planes se coordinen con las autoridades municipales y estatales de Coahuila para que puedan ser objeto de inversiones paralelas que potencien sus capacidades, especialmente en materia de transporte urbano e intermunicipal.