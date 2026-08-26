$!Saltillo: Oriente, Sur y Poniente son los nuevos centros de movilidad

Un estudio de movilidad del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, realizado en colaboración con Red Planners y Nommon, reveló que la ciudad se volvió policéntrica. Si bien el Centro Histórico sigue siendo el principal generador de viajes diarios, los sectores Sur, Oriente y Poniente han experimentado una expansión de usos comerciales y de servicios.

El caso de uso “La movilidad sostenible como fuente de ventajas competitivas para Saltillo” elaborado por Nommon indicó que estas áreas han sumado desarrollos de usos mixtos que van más allá del crecimiento poblacional, lo que ha dado lugar a zonas con una dinámica propia de relaciones origen-destino. “Estas nuevas centralidades absorben una parte creciente de la demanda local y generan volúmenes de viaje comparables a los del núcleo tradicional, concentrando en conjunto cerca del 30 por ciento de los desplazamientos diarios del área metropolitana”, detalló el estudio. El hallazgo indica un cambio en los patrones históricos de la región y evidencia la necesidad de una nueva estrategia de planeación en el sistema de transporte.

“En concreto, teniendo en cuenta los resultados del estudio, se considera clave el desarrollo de corredores transversales y rutas directas que conecten las nuevas zonas atractoras, asegurando un sistema de transporte más eficiente y adaptado a las nuevas dinámicas de la ciudad”, expuso el documento. Para obtener los diagnósticos, se utilizó la herramienta Mobility Insight “que combina los registros anonimizados procedentes de telefonía móvil —obtenidos a partir de un acuerdo comercial entre Nommon y Telcel— con datos de la red de transporte, usos de suelo y estadísticas sociodemográficas para generar matrices origen-destino fiables y de alta calidad, así como otros indicadores de movilidad”.

La investigación también identificó una gran cantidad de viajes intrazonales de corta distancia tanto en polígonos industriales como en zonas habitacionales de comercio disperso. El análisis mostró que muchos de estos flujos diarios no requieren de un transporte motorizado de largo alcance para que los ciudadanos realicen sus actividades de manera habitual. Asimismo se determinó que es necesario implementar mejoras en la accesibilidad local y en la infraestructura de última milla para que los trayectos puedan ser resueltos a pie o en bicicleta.

ASÍ SE MUEVE LA CIUDAD A través del procesamiento de datos, los resultados revelaron que se registran 3.46 millones de viajes diarios en un día típico dentro de la Zona Metropolitana. El municipio de Saltillo concentra la gran mayoría de la movilidad con más de 2.59 millones de traslados cada día, evidenciando su enorme peso en la dinámica de la región.

Le siguen Ramos Arizpe con 534 mil viajes, Arteaga con 85 mil y la zona industrial de Derramadero con 75 mil desplazamientos diarios. Además, se contabilizaron aproximadamente 177 mil viajes externos fuera de la región metropolitana, de los cuales 25 mil se conectan diariamente con la ciudad de Monterrey.

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