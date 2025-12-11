Antonio Castro, el ‘loco de barrio’ saltillense que preside la Cámara de Diputados

“Quién iba a decir que aquel morro de un barrio del sur de Saltillo, que estudió en escuela pública y fue criado por una madre ama de casa, hoy sería presidente interino de la Cámara de Diputados”.

Así expresó su felicidad el diputado federal de Morena, Antonio Castro, al presidir temporalmente la máxima tribuna del Congreso de la Unión y al aprobarse su iniciativa de Ley de Economía Circular.

“Nada mal para un loco de barrio”, escribió el legislador de la 4T, que este 13 de diciembre a las cuatro de la tarde tendrá la posada navideña en la plaza Isabel de Borbón 352, en Saltillo.

Antonio Castro señaló que ese tipo de oportunidades solo ocurren en la Cuarta Transformación y agradeció la oportunidad de vivir una experiencia única en su vida.

El legislador saltillense vive su primera incursión en la política y llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, sin experiencia previa.

El muchacho chicho...

BETO ES EL LÍDER

La encuesta más reciente de Morena rumbo al 2027 sitúa al actual diputado local, Alberto Hurtado, mejor posicionado en Saltillo que el alcalde Javier Díaz.

De Buena Fuente tuvo acceso a información del sondeo morenista que mide a algunos aspirantes a la alcaldía de la capital coahuilteca y, en estos momentos, Alberto lidera la lista de popularidad.

El legislador de la 4T es bien visto en diversos sectores de la ciudad, merced a la entrega de tinacos, el mercadito y las labores de bacheo.

Alberto, según la encuesta de Morena, ha logrado permear en la sociedad civil y no solo al interior de Morena, y su trabajo diario, incluidos los domingos, parece rendir frutos inesperados.

La próxima aduana del legislador saltillense es lograr la reelección en el Congreso local.

VENDE DANIEL WQ

La icónica estación de radio WQ, en Monclova, fue vendida por Daniel Boone a un importante grupo empresarial coahuilense.

Desde ayer, locutores y comunicadores de la súper estación comenzaron a despedirse, tras agradecer la oportunidad de trabajo que Daniel les brindó durante muchos años.

Los nuevos propietarios, según locutores, ya les avisaron de su baja y prometieron modernizar y cambiar la imagen y logos de la WQ, la radiodifusora más escuchada de la Región Centro.

Trascendió que los nuevos dueños son también propietarios de un importante medio de comunicación en Saltillo.

PAGA TEC

Más de 80 maestros del Tecnológico de Saltillo trabajan bajo protesta, luego de no recibir el pago salarial de la última quincena de noviembre.

Los empleados montaron una manta en la reja principal de la institución, en la que exponen su molestia por el retraso salarial.

Compañeros de los quejosos señalaron que el grupo inconforme pertenece a una sección federal y que los adscritos al estado reciben sus salarios con normalidad y puntualmente.

Veremos y diremos...

ENOJO ACERERO

Militantes del PRI monclovense se comunicaron para hacer pública su molestia por la presunta postulación de Ezra Cavazos a una diputación local.

Las activistas priistas advirtieron que no apoyarán a Ezra porque no ha hecho nada para merecer una candidatura, más que hacer como que trabaja en Mejora.

Además, destacaron que la información que se le ha hecho llegar desde el comité municipal tricolor es que Cristina Amezcua es la elegida para ir por la diputación local.

QUEMONES

El efecto “Limones” puede causar fuertes daños políticos a dos aspirantes a los gobiernos estatales de Durango y de Coahuila.

En Durango, la alcaldesa gomezpalatina, Betsabé Martínez, no puede negar su relación pública y notoria con Édgar “Limones” que, desde la Catem, la financió y apoyó electoralmente.

En Coahuila, el senador Luis Fernando Salazar también tiene una relación amistosa con el sujeto recién detenido por extorsionar a empresarios duranguenses.

Betsabé y Luis Fernando aparecen, por separado, en fotografías y videos con el presunto integrante del crimen organizado en la región lagunera.

Si Morena cumple la promesa de no postular a personajes ligados a la delincuencia organizada, Betsa y Wicho están fritos y sin manteca.