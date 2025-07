Se puede decir... Que a todo lo ‘capotea’

Hace décadas hubo una brillante torera y gran rejoneadora llamada Conchita Cintrón que con su arte, valor y belleza en el ruedo, hacía vibrar desde sus cimientos y hasta las gradas los cosos taurinos donde se presentaba, y con esas evocaciones me cimbro como la señora Presidenta, torea y capotea a casi todo sin resolver, creando incertidumbre, desconfianza y dudas a sus gobernados, que algunos no lo pueden creer, y otros consideran de que tras del Trono, está su antecesor, pues sea lo que sea, no hay que descartar, tal “punto” de vista.