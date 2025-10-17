Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
17 octubre 2025
Pero no se puede decir... Que es un “privilegiado”
Adán Augusto López Hernández, hermano como lo califica AMLO, se ha vuelto intocable, por esa razón Claudia, no se atreve a tocarlo ni con el pétalo de una rosa, por tal motivo el político de marras, se la pasa confiado, vivito y coleando, seguro de sí mismo, a sabiendas de que a pesar de tener una larga cola que le pisen, es intocable, eso significa que desde que fue gobernador de su estado, el Peje lo arropó de pies a cabeza, y a estas alturas a pesar de sus delitos, se le sigue dando un ilegal y “descarado” amparo.