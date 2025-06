Se puede decir... Que AMLO salió de su refugio para ‘votar’

Su creación surgida del seno de la Reforma Judicial, que Él ideó, creó y heredó a Claudia, por fin aterrizó ayer domingo primero de junio, y por supuesto no podía faltar para dar su valioso voto, a quien se le vió físicamente, avejentado, con su cabellera blanca de canas y mucho más delgado, y no perdió la oportunidad de halagar por enésima vez a su sucesora presidencial, con el adjetivo de ser la mejor Presidenta del mundo, a lo que Ella respondió, no se sabe si fue una real sonrisa o “mueca” de agradecimiento.