Se puede decir... Que AMLO sigue metiendo su ‘cuchara’

Opinión
/ 16 enero 2026
    Se puede decir... Que AMLO sigue metiendo su ‘cuchara’
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, le dedico las mañanitas al ex presidente, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que por cuánto tiempo “más”

Al estar entrometiéndose tal y como lo hace en la Administración de Claudia, en vez de ayudarle la daña sobre manera, por lo que ya es hora le deje trabajar o mejor dicho gobernar, puesto que es demasiado su intervención detrás del trono, porque claramente es palpable su pretendido Maximato, olvidando que segundas partes no son buenas, y quien lo puede detener y parar en seco de una vez por todas, “es” Ella.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

