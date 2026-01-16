Se puede decir... Que AMLO sigue metiendo su ‘cuchara’

Al estar entrometiéndose tal y como lo hace en la Administración de Claudia, en vez de ayudarle la daña sobre manera, por lo que ya es hora le deje trabajar o mejor dicho gobernar, puesto que es demasiado su intervención detrás del trono, porque claramente es palpable su pretendido Maximato, olvidando que segundas partes no son buenas, y quien lo puede detener y parar en seco de una vez por todas, “es” Ella.