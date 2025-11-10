Se puede decir... Que Claudia se ‘contradice’

    Se puede decir... Que Claudia se ‘contradice’
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia' en Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel

Pero no se puede decir... Que pierde algo de “sentido”

Al desenvolverse dentro de la desesperación que le envuelve, cáe en algunos errores como es el caso al decir que hay dos caminos, que son: regresar a la corrupción o ir de la mano con la 4T, o sea que no se ha dado cuenta que ambas cosas son lo mismo, puesto que en la Cuarta Transformación es el rumbo que ha tomado su desgobierno, disculpen, su gobierno, o sea que su Administración, ha seguido el erróneo continuismo marcado por su antecesor, en que las corruptelas se posicionaron “para” permanecer.

