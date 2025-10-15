Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum mostró el ‘cobre’

Con motivo de su reciente y rauda visita a los damnificados del puerto de Veracruz, quien al recibir en carne viva los reclamos de los dañados veracruzanos que se quedaron en la calle, por culpa de los embates de las abundantes lluvias, la Presidenta, al no soportar el momento estalló en irá callándolos, mostrando el cobre, que dejó casi estupefactos a los afectados habitantes de donde hacen su nido las olas del mar, que asombrados, no lo creían ni alcanzaban a comprender el insoportable e irascible “carácter” de la Señora.