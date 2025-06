Se puede decir... Que el Peso sigue ‘firme’

Dentro del maremágnum por el que está pasando México, nuestra moneda, -contra todos los pronósticos-, afortunadamente no se ha devaluado, como esperan que suceda los grandes capitalistas, para hacer crecer aún más sus abultadas fortunas, y que siempre están a la expectativa para aprovechar cualquier movimiento que haga tambalear a nuestra divisa, que quiérase o no, toda la vida ha estado prendida por alfileres, y en estos momentos ha tenido la suerte de no depreciarse, ya que el horno, no “está” para bollos.