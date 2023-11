Se puede decir... Que el que persevera “alcanza”

Pero no se puede decir... Que eso acaba de “suceder”. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, recuperó su humilde casa ubicada en Lomas de Bezares con un valor de más de treinta millones de pesos, gracias a un amparo con el que echó por tierra a un proceder ilegal que había promovido la FGR, con el cual le incautó dicha propiedad para recuperar en parte el fraude que cometió en contra de Pemex, pero que no cante victoria el corrupto funcionario de cuello blanco, porque vendrá la segunda instancia llamada Apelación por parte de la Fiscalia, entre tanto, “seguirá” encarcelado.