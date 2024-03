Se puede decir... Que en el amor y la guerra todo se “vale”

Pero no se puede decir... Que quien tiene más saliva traga más “pinole”. Al iniciar las campañas vino adjunta la publicidad, cuyo contenido, con dolor, tristeza y amargura, los veo, los oigo, más no los escucho, ya que carecen de imaginación, creatividad y que dejan mucho que desear, y no le sigo para no parecer pesimista y negativo, y que nada me gusta, lo que pasa es que en las campañas, se empiezan a despilfarrar millones de pesos, que ni en los países de primer mundo tiran en esa forma los dineros del pueblo, como se hace en México, “país” tercermundista.