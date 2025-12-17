Se puede decir... Que es un verbo regular ‘extorsionar’

/ 17 diciembre 2025
    Se puede decir... Que es un verbo regular ‘extorsionar’
    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa donde anunciaron la detención de "El Limones". Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que actualmente se conjuga “demasiado”

La peligrosa banda que venía azotando a la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, al parecer ya fue desmantelada, y fueron detenidos algunos extorsionadores y el supuesto jefe de ellos, gracias a Claudia, debido a que llegaron a sus oídos tales hechos, ya que toda esa región se había convertido insoportable, y más que eso, en un verdadero infierno, brotando la fe, y sobre todo la confianza, de que a partir de ahora en adelante, todo vuelva a la ansiada normalidad y que la sozobra “acabe” ya.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

