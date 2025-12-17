Se puede decir... Que es un verbo regular ‘extorsionar’

La peligrosa banda que venía azotando a la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, al parecer ya fue desmantelada, y fueron detenidos algunos extorsionadores y el supuesto jefe de ellos, gracias a Claudia, debido a que llegaron a sus oídos tales hechos, ya que toda esa región se había convertido insoportable, y más que eso, en un verdadero infierno, brotando la fe, y sobre todo la confianza, de que a partir de ahora en adelante, todo vuelva a la ansiada normalidad y que la sozobra “acabe” ya.