Se puede decir... Que lo ‘desmantelaron’

Opinión
/ 16 octubre 2025
    Se puede decir... Que lo ‘desmantelaron’
    La senadora panista Mayuli Latifa rompe una hoja con la palabra Amparo durante la sesión del Senado de la República en que se discute el proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones a la Ley. Foto: Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

Pero no se puede decir... Que quedó casi “mocho”

El otrora orgullo de la Legislación mexicana y ejemplo de Derecho y Justicia a nivel mundial, por orden y capricho de quien Usted ya sabe quién, al fin fue cumplido a carta cabal de que el juicio de Amparo quedara en desamparo, con el bajo y torcido argumento de una más de las tantas Reformas habidas y por haber, y lo que fue como ya dije, hoy por hoy se a convertido el hazme reír del mundo judicial y de los que saben y conocen de leyes, y ni modo, aquí se ve claro que sus asesores le “fallaron” a Claudia.

Temas


Amparo

Localizaciones


México

Organizaciones


Senado De la República

COMENTARIOS