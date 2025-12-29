Se puede decir... Que México resultó ‘ganón’

En el río revuelto de los aranceles implantado por Donald Trump , lotería: México salió ganador, ya que más del ochenta por ciento de lo que exporta nuestro país ha quedado libre de los tremendos aranceles, y no así a los demás, y todo gracias al T-MEC que existe entre Estados Unidos, Canadá y México, lo cual se está aprovechando al máximo, esta situación favorable en las exportaciones mexicanas, haciendo que sus ingresos al respecto, sigan subiendo como la espuma, siempre y cuando el alevoso de Trump, no “se” entere.