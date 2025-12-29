Se puede decir... Que México resultó ‘ganón’

    Se puede decir... Que México resultó ‘ganón’
Pero no se puede decir... Que fue gracias a los ‘aranceles’

En el río revuelto de los aranceles implantado por Donald Trump, lotería: México salió ganador, ya que más del ochenta por ciento de lo que exporta nuestro país ha quedado libre de los tremendos aranceles, y no así a los demás, y todo gracias al T-MEC que existe entre Estados Unidos, Canadá y México, lo cual se está aprovechando al máximo, esta situación favorable en las exportaciones mexicanas, haciendo que sus ingresos al respecto, sigan subiendo como la espuma, siempre y cuando el alevoso de Trump, no “se” entere.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

