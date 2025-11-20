Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’

De todo lo que está sucediendo alrededor de su Gobierno, Claudia ya no encuentra la puerta, por un lado se halla frente al poderoso empresario televisivo por cuestiones de pago de impuestos, las constantes manifestaciones, asaltos, desapariciones y las protecciones a los allegados se AMLO y las indicaciones que él mismo le dá, y todas las múltiples problemáticas inherentes a su investidura, que para ella son demasiado y que en realidad, ya no encuentra la punta de la ebra para “empezar” o acabar.