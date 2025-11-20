Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’

/ 20 noviembre 2025
    Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir... Que así parece su “Administración”

De todo lo que está sucediendo alrededor de su Gobierno, Claudia ya no encuentra la puerta, por un lado se halla frente al poderoso empresario televisivo por cuestiones de pago de impuestos, las constantes manifestaciones, asaltos, desapariciones y las protecciones a los allegados se AMLO y las indicaciones que él mismo le dá, y todas las múltiples problemáticas inherentes a su investidura, que para ella son demasiado y que en realidad, ya no encuentra la punta de la ebra para “empezar” o acabar.

Temas


Desaparecidas
impuestos
protestas

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum
Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

