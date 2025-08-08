Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’
8 agosto 2025
Pero no se puede decir...Que lo hace “abiertamente”
La Presidenta acata en forma estricta las órdenes de quien ya se sabe de quién, al designar sin ningún tapujo a la ex gobernadora de Sonora, su tocaya Claudia Pavlovich, como flamante Embajadora de México en Panamá, no obstante de que ella defendió a capa y espada a los dueños de la Guardería ABC, donde murieron quemados numerosos niños, por tal motivo, se le señala a MORENA como una atrevida burla el que se le diera ese premio descarado, en el Servicio Exterior Mexicano, en vez de ser protegida, “fuera” detenida.