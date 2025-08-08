Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’

Opinión
/ 8 agosto 2025
    Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’
    Adán Augusto López, senador de Morena, junto a Claudia Pavlovich, nueva embajadora de México en Panamá. Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir...Que lo hace “abiertamente”

La Presidenta acata en forma estricta las órdenes de quien ya se sabe de quién, al designar sin ningún tapujo a la ex gobernadora de Sonora, su tocaya Claudia Pavlovich, como flamante Embajadora de México en Panamá, no obstante de que ella defendió a capa y espada a los dueños de la Guardería ABC, donde murieron quemados numerosos niños, por tal motivo, se le señala a MORENA como una atrevida burla el que se le diera ese premio descarado, en el Servicio Exterior Mexicano, en vez de ser protegida, “fuera” detenida.

Temas


Guarderia Abc
Morena

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Pavlovich

Organizaciones


Servicio Exterior Mexicano

