Secretaría del Medio Ambiente NL y Carabina de Ambrosio = dos carabinas

¿Les platico? ¡Arre!

Las comparaciones son odiosas, pero muy necesarias.

¿Vamos al grano? ¡Vamos! tal cual le dice el dermatólogo a su paciente de la Generación Z:

España:

- Hugo Alfonso Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, es pieza fundamental desde 2018 para la formulación de estrategias de cambio climático y medio ambiente.

- Se le reconoce su enfoque hacia la gestión sostenible del agua y restauración ambiental.

- La academia, los españoles e incluso todos los partidos políticos destacan su compromiso con la ciencia y la sociedad en la lucha por un futuro ecológico sostenible y responsable.

NL:

- Raúl Lozano Caballero, secretario del Medio Ambiente del gobierno de NL fue diputado local por el PVEM y federal por el MC.

- De este último cargo fue llamado por Samuel García para sustituir a Alfonso Martínez Muñoz, el único que le sabe al tema en dicha dependencia, que inició como titular en esa cartera; luego fue reemplazado por Félix Arratia -ex titular estatal de la UIF y hoy alcalde de Juárez, NL- luego Alfonso volvió a la titularidad, para ser sustituido otra vez el 18 de junio de este 2025 por Lozano Caballero, quien de medio ambiente sabe lo que su jefe de buen gobierno.

- Para muestra de su supina ignorancia, van los siguientes botones:

Ahuehuetes y Sequoias gigantes para la Explanada de los Héroes

Medio ambiente y buen gobierno le valen un pepino al tal Samuel

España:

- La dependencia del ramo difunde mes a mes la relación existente entre niveles de contaminación con morbilidad, mortalidad y causantes de la polución, con nombres de empresas, ya sean públicas o privadas. y las respectivas sanciones y medidas aplicables para cada caso.