Secretaría del Medio Ambiente NL y Carabina de Ambrosio = dos carabinas
Localizaciones
Plácido Garza DETONA Comparativo entre España y NL sobre acciones contra la contaminación ambiental
¿Les platico? ¡Arre!
Las comparaciones son odiosas, pero muy necesarias.
¿Vamos al grano? ¡Vamos! tal cual le dice el dermatólogo a su paciente de la Generación Z:
España:
- Hugo Alfonso Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, es pieza fundamental desde 2018 para la formulación de estrategias de cambio climático y medio ambiente.
- Se le reconoce su enfoque hacia la gestión sostenible del agua y restauración ambiental.
- La academia, los españoles e incluso todos los partidos políticos destacan su compromiso con la ciencia y la sociedad en la lucha por un futuro ecológico sostenible y responsable.
NL:
- Raúl Lozano Caballero, secretario del Medio Ambiente del gobierno de NL fue diputado local por el PVEM y federal por el MC.
- De este último cargo fue llamado por Samuel García para sustituir a Alfonso Martínez Muñoz, el único que le sabe al tema en dicha dependencia, que inició como titular en esa cartera; luego fue reemplazado por Félix Arratia -ex titular estatal de la UIF y hoy alcalde de Juárez, NL- luego Alfonso volvió a la titularidad, para ser sustituido otra vez el 18 de junio de este 2025 por Lozano Caballero, quien de medio ambiente sabe lo que su jefe de buen gobierno.
- Para muestra de su supina ignorancia, van los siguientes botones:
Ahuehuetes y Sequoias gigantes para la Explanada de los Héroes
Medio ambiente y buen gobierno le valen un pepino al tal Samuel
España:
- La dependencia del ramo difunde mes a mes la relación existente entre niveles de contaminación con morbilidad, mortalidad y causantes de la polución, con nombres de empresas, ya sean públicas o privadas. y las respectivas sanciones y medidas aplicables para cada caso.
- Además, agrega programas de salud pública preventivos en beneficio de la población.
- Como resultante, las muertes atribuibles a las partículas finas en el aire se redujeron un 57% de 2024 a 2025; las de enfermedades disminuyeron un 42% en el mismo periodo y los cierres y sanciones contra empresas están por encima de intere$e$ y cabildeo$ político$.
- Aunque la basura sigue estando en la cabeza y los bolsillos de los políticos, aparece cada vez menos en el aire que respiran los españoles.
NL:
- Ray Zavala, un mexicano que por sus negocios vive entre Monterrey, Houston, Madrid y Playa del Carmen, sugirió a un alto funcionario de la secretaría del Medio Ambiente del “nuevo” NL, aplicar las mismas medidas que en España.
- Puso en su escritorio más de un kilo de documentos con la metodología que sigue allá Hugo Alfonso Morán Fernández y ¿saben que le respondieron?
- “Los jefes no nos permiten hacer eso”.
- Eso es hacer las cosas en tiempo y forma ¿verdad, Samuel?
España:
- Al analizar la documentación que Zavala entregó a la dependencia que controla aquí Raúl Lozano Caballero, encontramos que el ministerio del Medio Ambiente español, tiene una de las direcciones jurídicas más enfocadas al tema de toda Europa.
- Los abogados que operan en esa oficina son tan temidos como El Santo y Blue Demon cuando eran luchadores rudos en México.
NL:
- En cambio en estas mal gobernadas comarcas del norte, el área jurídica de la secretaría del medio ambiente se ocupa de todo menos de esos menesteres. Se les reconoce como bonachones buenaondita.
- Cuando mucho son acompañantes pasivos de las “visitas de inspección” que realizan a la Refinería de Pemex en Cadereyta, más otras empresas, solo para “taparle el ojo al macho”.
- Ponen mantas de clausura un día, que son quitadas al siguiente en Ternium, Zinc Nacional, Cemex, Iberdrola, CFE y muchas otras que contaminan a placer, debido a la incompetencia de las “autoridades” locales del medio ambiente. A saber:
1. Ternium: Es la más grande emisora de dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y formaldehído. Anualmente despide 70 millones de toneladas anuales de esos elementos.
2. Pemex: Compuestos tóxicos derivados del proceso no controlado de refinación de petróleo.
3. Iberdrola: Sus plantas eléctricas en Monterrey y Pesquería no encapsulan ni resguardan sus emisiones al aire, que mayormente ocurren de noche.
4. Zinc Nacional: Emite arsénico, cadmio y plomo.
5. Cemex: Benceno, cromo, cadmio y otros compuestos nocivos.
Cajón Desastre:
