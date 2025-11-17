Sheinbaum, Uruapan y el riesgo de intervención estadounidense

Como en una trama de horror en una historia, la derecha mexicana se complace en el hecho de que nuestro país se encuentre en grave riesgo de intervención por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora por derecha incluyo no solo al PAN, también al PRI y sus partidos satélite. Además, este grupo no solo se goza en esta posibilidad, solicita cada vez que puede, que intervenga. ¿Esta derecha piensa que se ha olvidado la actuación de Estados Unidos en Latinoamérica durante la historia reciente: su soporte a golpes de Estado y la imposición de regímenes tiránicos y fratricidas?

La derecha se complace en un deseo de entregar el país, ya que no gobierna y sus intereses han sido comprometidos. Ni siquiera el rey Salomón podría contentarla, pues no quiere un país que sea partido a la mitad, en salomónica decisión, sangrante y muerto. Desea entregar todo, que se pierda; que asesinen a los “comunistas”, que muera lo distinto, que se aplaste a los “chairos” para que se enseñen a obedecer sin respingar.

Esta intervención es un riesgo que se ha exponenciado debido al reciente asesinato -otro más- del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, hecho que por cierto, es resultado de una problemática y colusión que pervive entre funcionarios locales, estatales y federales con la esfera del narco desde hace décadas. Un narco que se ha apropiado además de negocios y cultivos a los que solicita el “pago de cuota”, y esto ocurre no solo en Michoacán, sino en distintos puntos del territorio nacional.

Nada complace a la derecha, aunque la presidenta Sheinbaum tenga un escenario por demás complejo para mantener a raya a Trump, un presidente que ofende incluso a sus propios gobernados con producciones de IA en donde deja caer mierda sobre ellos.

Y luego cincuentenarios y sexagenarios ejemplares de la derecha más recalcitrante, se han apropiado del movimiento de la generación Z, cuyos jóvenes líderes se desmarcaron al ver infiltraciones de la derecha en su movimiento. Esto, relativo a la marcha que dicha generación llevó a cabo el sábado pasado, a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan.

Peor escenario aún tiene la Presidenta cuando integrantes del propio movimiento del que ella emerge, han sido colocados en el ojo público por sus lazos con grupos delictivos, porque de plano se saltan lineamientos marcados por ella para evitar el nepotismo, o bien, tienen denuncias de diversos tipos. Son algunos de ellos, como el caso de Monreal; quien salió a decir a la ciudadanía que no participara en la marcha de protesta relativa al asesinato del alcalde de Uruapan pues la Presidenta va a convocar a revocación de mandato. ¿Quién le dijo que necesitaba hacer esa flaca declaración con el descrédito que arrastra?

La respuesta de la Presidenta ante este asesinato ha sido controversial, esperemos los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del que presentó una propuesta que incluiría, según acotó, garantía de seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para impulsar nuevos polos de bienestar. Para ello, habría estado trabajando con comunidades, autoridades tradicionales, iglesias diversas y sectores productivos de Michoacán.

Sin duda todo nuestro país requiere una estrategia de seguridad renovada. Y es de relevancia esta muerte, ya que Carlos Manzo, quien ganó las elecciones con un 70 por ciento de los votos, lo hizo en forma independiente luego de ser desestimado por Morena y denostado por una derecha que ahora lo usa como emblema. Por sí solo Manzo navegó las aguas de la política en forma por demás vulnerable; sin embargo, su voz fue clara y constante, sin conceder sobre los hechos que estuvo atestiguando, hasta el momento en el que le fue arrebatada la vida.

Aquí el gobierno de la Presidenta debe proceder con premura, es su responsabilidad. No se desestima que esta escalada de violencia la iniciara el gobierno de Calderón con las ligas hacia el narco por sus colaboradores de primer nivel y de su propia persona en entredicho. Sin embargo, México necesita respuesta. Trump acecha. Queremos andar en nuestro país, con una mayor seguridad. Es imposible esto que se pide, dirían algunos.

El vocablo alcalde proviene del árabe hispánico al-qāḍi, que significa el juez. En un principio designaba a un magistrado con funciones judiciales. Con el tiempo, su significado se amplió para incluir las funciones administrativas municipales que conocemos.