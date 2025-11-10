Acoso sexual a la presidenta de México. Una más

El que llegara una mujer a la presidencia de México, nos orienta sobre el cambio que representa visualizar a una mujer en la vida política en el más alto cargo. La percepción sobre su desempeño ha sido más positiva que la del resto de los presidentes de México; puede ser -entre otros múltiples factores-, porque sus declaraciones son mesuradas, cosa a la que no nos tiene acostumbrado el gremio político en general, en el que gritos, golpes y ofensas ocurren a diario. Me atrevo pues a plantear una cuestión: ¿es que esta actitud tan soez que cunde en la clase política, ha permitido que ciertos políticos, comunicadores y comentadores minimicen el acoso sexual que sufrió la presidenta?

Más allá de los descalificativos que sufrió la doctora Claudia Sheinbaum en los que incluso se habló de un montaje (pena ajena con esa “teoría”), lo que ella vivió hace unos días, es una muestra de la violencia que experimentan las mujeres en este país. Ni ella escapó. Se encontraba en un espacio público abierto, cubriendo su agenda de trabajo, rumbo a la Secretaría de Educación Pública, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La grabación captó el momento por demás claro de acoso. Bajo el mote de Uriel “N”, con esa “N” horrenda que oculta la identidad del acosador en nuestro país, mientras se expone totalmente a quien sufrió el acoso, enfrentó la presidenta y realizó la denuncia en apoyo -expresó-, al resto de las mexicanas que a diario viven este tipo de agresiones.

Hay en la impartición de justicia muchos hoyos, uno clarísimo es el vetusto modelo relativo a las denuncias por acoso. La presidenta siguió el mismo manido procedimiento, y esto representa una situación que urge tenga otros mecanismos y sobre todo, de aplicación de la ley.

Muchos acosadores ni siquiera acuden a los procesos a los que se les “convoca”, otros salen a los pocos días, y algunos más ofrecen dinero, o bien, también se libran del proceso, pues algunos integrantes del ministerio público concluyen que, de acuerdo a la carpeta, no hay suficientes pruebas.

Como la doctora Claudia Sheinbaum es la figura pública política más relevante del país, esperaríamos que los protocolos a seguir, sienten precedente para que se tomen en serio las miles de denuncias que son dejadas de lado. Ello, ya que en general, diversos acosadores que han sido denunciados, siguen ocupando cargos públicos y entre ellos se cubren y disculpan. No era para tanto, dicen.

Otra cuestión de capital importancia es la evidencia explícita del nulo cuidado que pone el equipo de seguridad del Poder Ejecutivo. ¿En manos de quién está la presidenta de nuestra nación? Hay preguntas relativas a los dispositivos que la custodian, pues si bien, ella, al igual que otros presidentes, gusta del contacto con los ciudadanos a quienes gobierna, fue clara la nulidad del equipo que debería de salvaguardarla. Imaginemos que no fuera un acosador que ingirió sustancias, imaginemos un escenario de mayor gravedad. Es imperdonable.

Esperemos que exista algún tipo de autocrítica dentro de las esferas del Gobierno Federal en este rubro del acoso sexual y en general, relativo a la violencia que viven las mujeres en México. Esperemos que nuevas disposiciones planteen una respuesta veloz a los alteros de carpetas de investigación para estas cuestiones, que significarían una esperanza para las mujeres en México; que se atiendan con la misma prontitud que se hizo en este caso. Que esos bloques de hierro resguardados por hombres, se muevan y que se aplique la ley para que no exista un hombre más que se sienta protegido por sus amigos, el gremio y las mismas autoridades.

El vocablo acoso proviene del latín cursor, que significa carrera, y al convertirse en verbo, acosar se traduce como perseguir o atacar.