Sheinbaum y sus victorias pírricas

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Opinión
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    Sheinbaum y sus victorias pírricas
    EFE

¿Para qué le sirven al régimen gobernadores coludidos con los criminales?

La Presidenta y el régimen político se han anotado dos victorias con probables altos rendimientos electorales: Jalisco y Chihuahua. A quienes juzgan se les hace fácil condenar a los mandatarios por no resistir la embestida del centro –con una clara motivación política–, como si un gobernador pudiera enfrentar al Gobierno Federal. El último caso exitoso fue el de Venustiano Carranza y su Plan de Guadalupe, una disputa por el poder que se resolvería en la arena de las armas.

Lo menos por reconocer es que los gobernadores tienen muy poco espacio para contener una acción punitiva desde el centro. Los exmandatarios panistas y uno que otro priista podrán documentar algo en sus diferencias con el presidente en turno. Sólo el Congreso ha podido actuar como contrapeso desde que la oposición ganó la mayoría hace casi treinta años; sin embargo, esa situación de gobierno dividido se canceló con el triunfo de López Obrador en 2018.

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La Presidenta se regocija con su ataque a los gobernadores opositores; van tres: Chihuahua y Querétaro del PAN y Jalisco de Movimiento Ciudadano. En el caso de los panistas, se sobrepone la tesis de la defensa de la soberanía nacional, a manera de dejar, como dice Sheinbaum, que cada uno llegue a sus propias conclusiones sobre quién es traidor a la patria (a partir de información sesgada). En Chihuahua, sí puede mover las preferencias por la imposibilidad de resistir y colaborar desde el Estado en la detención y acusación del exfiscal César Jáuregui. No se sabe qué movió a la gobernadora a una decisión en tal sentido, así como tampoco se conocen los resultados de las investigaciones a cargo de la fiscalía local. Situación distinta a lo que sucede con la FGR, donde la motivación presidencial es política y de corte electoral; la intervención de la fiscal Godoy lo confirma. Justicia penal politizada, a modo de las necesidades del régimen político.

En Querétaro, la Presidenta se mostró desinformada y su ataque visceral se le revirtió. En Jalisco, el pésimo manejo del gobernador Pablo Lemus en la protesta social de hace días la mostró con un lamentable oportunismo, no por estética, sino porque debilitar a las autoridades en la gestión de escenarios altamente conflictivos es jugar con fuego. Sheinbaum lo padeció con la CNTE, acordando condiciones altamente gravosas para las finanzas y la política educativa en la víspera del mundial de futbol.

Presidenta, gobernadores, legisladores y partidos debieran considerar el deterioro institucional para la conducción y respuesta a la protesta social. Es impredecible el futuro cercano porque las autoridades han perdido sentido de atención y capacidad de respuesta a las demandas de los agraviados. Además, los problemas que se presentan en muchos ámbitos críticos, como el campo, el mantenimiento de infraestructura, la persistencia de la violencia y del delito, la crisis del sector salud y del educativo, tienen que ver con la redefinición del gasto público del obradorismo y su efecto en el desequilibrio fiscal a una situación sumamente complicada por el deterioro de la calificación crediticia de la deuda soberana, asunto que reduce los márgenes de lo posible y expone al país a una situación extremadamente crítica.

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Grave error de la Presidenta jugar al deterioro de quien enfrenta los problemas. Esta estrategia puede darle rendimientos marginales, incluso que Chihuahua se pinte de guinda y que, en el occidente del país, el desgaste de MC beneficie a los suyos en las elecciones venideras. Sin embargo, no necesariamente significa que pueda ganar la mayoría calificada en la Cámara, sino algo más sustantivo y a la vista de quien quiera verlo: ¿para qué le sirven al régimen gobernadores coludidos con los criminales, si no es para pactar acuerdos subrepticios con las agencias norteamericanas por los pecados cometidos? La supuesta soberanía se torna broma de mal gusto.

El gobierno no repara en lo que significa que el país haya perdido la red de protección para situaciones graves de enfrentamiento social y para la conducción de una crisis mayor, provocada por el deterioro de las instituciones, reglas y hábitos previos al arribo del obradorismo. La misma institucionalidad electoral se ha degradado en extremo; impensable que quien preside el INE comprometiera no sólo la integridad patrimonial de la institución, sino los fundamentos que le dan credibilidad. Corrupción y parcialidad, el cáncer en el órgano insignia de la democracia.

La disputa por el voto transita hacia condiciones que llevan a opositores y ciudadanos a la desconfianza y al colapso de un marco institucional de lucha civilizada por el poder.

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Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

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