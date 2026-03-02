Sin dejar...

Dicen los marineros que la tormenta no hunde a un barco por la violencia del mar, sino por el agua que logra filtrarse en su interior. Mientras el océano permanece afuera, la nave puede resistir incluso los embates más severos; pero cuando el agua invade lentamente sus entrañas, el naufragio se vuelve inevitable.

Algo semejante ocurre con el éxito. No es, necesariamente, la riqueza, el poder o la ambición lo que destruye al ser humano, sino el momento en que estos dejan de ser medios y se convierten en fines, penetrando en su conciencia hasta sustituir aquello que le otorgaba dirección y sentido.

El peligro no está en alcanzar, sino en olvidar para qué se alcanza y cómo se alcanza. Como advertía Emmanuel Mounier, cuando el hombre se reduce a lo que posee, termina perdiendo aquello que es. Entonces el éxito exterior puede crecer mientras, silenciosamente, la persona se empobrece por dentro.

ADVERTENCIA

Lo anterior viene a colación porque en estos días pasados volví a ver la película Margin Call (El precio de la codicia, de 2011). No fue una elección casual. Hay historias que, cuando se revisitan con el paso del tiempo, dejan de ser entretenimiento para convertirse en advertencia.

Tal vez porque uno ya no observa desde la curiosidad inicial, sino desde la experiencia acumulada; ya no busca únicamente comprender lo que sucede en la pantalla, sino reconocer aquello que también ocurre —de manera más silenciosa— en la vida real. Esta vez no vi solo una película sobre finanzas. Vi un fragmento del retrato incómodo de nuestra época.

COLAPSO

El término margin call pertenece al lenguaje financiero y describe el llamado urgente que un intermediario bursátil realiza cuando el valor de los activos cae peligrosamente y obliga a tomar decisiones inmediatas para evitar pérdidas irreversibles.

En la película, ese aviso llega durante la noche previa al colapso financiero mundial de 2008. Un grupo de ejecutivos descubre que los instrumentos que sostienen su prosperidad carecen realmente de valor y que, al amanecer, el sistema entero podría derrumbarse.

Sin embargo, el verdadero conflicto no es económico, sino moral. Los personajes comprenden que enfrentan una decisión definitiva: advertir al mercado y asumir pérdidas devastadoras o vender rápidamente aquello que saben condenado al fracaso, trasladando el daño hacia otros.

En una escena particularmente reveladora, el director de la firma afirma que existen tres maneras de triunfar en ese negocio: ser más rápido, ser más listo o hacer trampa. Poco después pronuncia una frase que hiela cualquier intento de justificación ética: tu pérdida es mi ganancia.

En ese instante el mercado deja de ser un mecanismo financiero y se convierte en un espejo de la condición humana. Porque la crisis no comienza en los números, sino en las decisiones.

¿ÉXITO?

La historia de Margin Call no pertenece exclusivamente a Wall Street. Se repite, con distintas formas y escalas, en organizaciones, profesiones y vidas personales. A lo largo del tiempo han existido hombres y mujeres convencidos de que el éxito justifica cualquier sacrificio.

Para muchos, triunfar significa acumular riqueza, reconocimiento o poder, aun cuando ello implique sacrificar la serenidad interior, las relaciones humanas o la propia integridad.

El problema no ha sido aspirar a crecer. El ser humano está naturalmente llamado a superarse. La dificultad aparece cuando el éxito deja de ser consecuencia del sentido y se convierte en sustituto del sentido mismo. Entonces comienza un deterioro silencioso: se gana hacia afuera mientras se pierde hacia adentro.

Numerosas historias muestran cómo quienes persiguen obsesivamente el éxito material terminan atrapados en un vértigo permanente. La agenda sustituye al hogar, la ambición desplaza a la gratitud y la productividad ocupa el lugar de la vida.

Se acumulan logros, pero disminuye la paz; aumentan los reconocimientos, pero se debilitan los vínculos; crecen los resultados mientras se empobrece el espíritu.

Tal vez el fracaso más profundo no consista en perderlo todo, sino en ganarlo todo sin comprender para qué.

EJEMPLOS

La historia económica ofrece ejemplos reveladores. Durante la primera mitad del siglo XX, varios de los hombres más influyentes del mundo financiero fueron considerados modelos absolutos de prosperidad. Industriales, banqueros y grandes especuladores levantaron imperios que parecían indestructibles y simbolizaban el triunfo definitivo del dinero.

Sin embargo, el paso del tiempo mostró desenlaces profundamente aleccionadores: fortunas evaporadas tras la Gran Depresión, procesos judiciales, descrédito público, enfermedad mental, aislamiento y, en algunos casos, el suicidio como último refugio frente al derrumbe personal.

No todos compartieron idéntico destino ni murieron en la miseria absoluta, pero sus trayectorias evidencian una constante inquietante: cuando el éxito se separa de la ética y del equilibrio humano, se convierte en una construcción extraordinariamente frágil.

El colapso rara vez ocurre de forma repentina; comienza mucho antes, cuando pequeñas concesiones morales se justifican en nombre de la eficiencia, la competencia o el crecimiento.

SIGNIFICADO

Albert Camus advertía que el éxito es fácil de obtener; lo difícil es merecerlo. Quizá esa afirmación describa una de las grandes paradojas contemporáneas. Hemos perfeccionado los mecanismos para producir resultados, pero no siempre hemos desarrollado la sabiduría necesaria para sostenerlos humanamente. Competimos sin preguntarnos hacia dónde avanzamos y acumulamos sin reflexionar qué vacío intentamos llenar.

De poco sirve superar a los demás si se pierde la capacidad de gobernarse a uno mismo. Cada persona está llamada a una forma distinta de victoria: aquella que no se mide frente al otro, sino frente a la propia conciencia.

El silencio, la reflexión y la fe continúan siendo caminos discretos pero indispensables para descubrir aquello que ninguna cuenta bancaria puede otorgar: significado.

TRAGEDIA

En una cultura que premia la inmediatez, resulta cada vez más difícil aceptar que las decisiones verdaderamente importantes rara vez producen aplausos inmediatos.

Elegir la ética sobre la conveniencia, la responsabilidad sobre la ganancia rápida o la verdad sobre el silencio implica, muchas veces, renunciar a ventajas aparentes. Sin embargo, son precisamente esas decisiones invisibles las que terminan definiendo una vida.

Martín Descalzo advertía que la tragedia del hombre moderno no consiste tanto en sufrir, sino en vivir sin entusiasmo, sin esperanza y sin sentido. Y quizá ahí se encuentre la advertencia más profunda de nuestro tiempo: no estamos ante una crisis económica permanente, sino ante una crisis de significado.

ELECCIÓN

José Ortega y Gasset escribió que yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas no me salvo yo. En esa afirmación se revela la responsabilidad inevitable del ser humano frente a su realidad.

No elegimos siempre las circunstancias que nos rodean, pero sí elegimos la manera de responder a ellas. Cada decisión configura no solo nuestro entorno, sino nuestra identidad moral.

El éxito, entonces, no puede medirse únicamente por los resultados alcanzados, sino por la forma en que actuamos dentro de nuestras circunstancias.

Podemos justificar nuestras acciones en el mercado, en la competencia o en la presión del momento; pero siempre permanece intacta la responsabilidad de decidir quiénes queremos ser.

AL FINAL

Al final, la vida no preguntará cuánto poseímos ni qué posición alcanzamos. Preguntará qué hicimos con aquello que nos fue confiado: el talento, el tiempo, las personas y las oportunidades que atravesaron nuestro camino. Porque existe un éxito que engrandece y otro que vacía; uno que construye humanidad y otro que simplemente acumula resultados.

Quizá el verdadero margin call no llega desde los mercados ni desde las crisis financieras. Llega en silencio, cuando la conciencia nos obliga a detenernos y evaluar el costo real de nuestras decisiones. Es ese instante íntimo en el que comprendemos que ninguna ganancia exterior puede compensar una pérdida interior.

Porque, al final, el auténtico éxito no consiste en llegar más alto que los demás, sino en llegar al final conservando aquello que ninguna crisis debería arrebatarnos: la dignidad, la conciencia tranquila y la certeza de haber vivido sin traicionarnos.

Y tal vez entonces descubramos que la verdadera bancarrota no ocurre cuando se pierde el dinero, sino cuando se pierde el alma; y comprender que el único balance que verdaderamente importa es aquel que, al cerrar la vida, nos permite afirmar —sin ruido, sin justificaciones y sin deuda con la conciencia— que supimos ganar la vida sin perder el rumbo y sin dejar de ser humanos.

