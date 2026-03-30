SOFOMES dañan a pudientes y a casi indigentes. Episodio 8
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Plácido DETONA Mezquindad e impunidad de Fernando García Sada afectan a su familia, inversionistas y al eslabón más débil de México: Adultos mayores
¿Les platico? ¡Arre!
Además, se está llevando de encuentro al gremio de SOFOMES, que según datos obtenidos por Grupo DETONA, se han desplomado 65% en la colocación de sus créditos, desde que detonamos en estos artículos la desplumada de Préstamo Feliz a sus inversionistas.
SOFOMES: Arquitectura del engaño. Episodio 7
Es prioridad presidencial frenar fraudes de SOFOMES. Episodio 6
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Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4
Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3
La pesadilla amarilla. Episodio 2
Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1
Mis fuentes en la CNBV y en Hacienda consideran que mientras más casos como este sean conocidos por la opinión pública, más difícil será para las SOFOMES conseguir inversionistas y clientes.
El infeliz de Préstamos Feliz está en libertad, principalmente porque su padre se niega a denunciarlo, pese a que él mismo está arraigado en su domicilio por ser quien fundó la mentada SOFOM.
No obstante que la operación fue manejada por su hijo, los cabilderos de los fondos de inversión que aportaron el capital, usaron sus relaciones con la fiscalía estatal para conseguir el arraigo de dicho hombre de 86 años, que ha perdido en la aventura más de 600 millones de pesos.
Consulté con abogados corporativos que litigan varios asuntos de conflictos familiares derivados de abuso de confianza, y aseguran que la negativa del padre de Fernando García Sada para acusarlo, entorpece las labores de las autoridades estatales y federales con vistas a proceder en este fraude que afecta gravemente la confianza de inversionistas, ahorradores y la imagen de México.
“El señor está en su derecho, pero si busca no dañar a la familia, eso ya ocurrió y el perjuicio es mayor debido al descontento creciente de los inversionistas”, me aseguran.
El caso de los ahorradores es distinto, porque debido al cierre de esta SOFOM, han dejado de pagar sus créditos.
De acuerdo a mis fuentes, Préstamos Feliz tiene una cartera por cobrar superior a los mil millones de pesos, la cual corre el riesgo de volverse impagable.
Sus tenedores son en su gran mayoría, personas de la tercera edad, jubilados, pensionados, de niveles socio económicos bajos/muy bajos y no activos laboralmente.
La Jornada - Adultos mayores denuncian fraudes de Préstamo Feliz
Préstamo Feliz: así opera financiera que “estafa” a pensionados de Xalapa | La Silla Rota
https://www.razon.com.mx/estados/2026/02/12/prestamo-feliz-daran-prision-a-directivos-por-fraudes/
Cajón Desastre:
- Mañana detonaré el Episodio 9 de esta serie, aún sin título.
- También mañana, el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza y la actuación especial de Luis Gerardo Treviño, el patético “DILAPILA”, desde la torre administrativa donde despacha y quizá pronto sea despachado de la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de Samuel García, porque más que ayudante, es un estorbante.
- Igual se nos puede aparecer Sanjuana Martínez, quien junto a una parvada de alucinados amenazó hace más de dos meses con demandarme. La estamos esperando, sentaditos para no cansarnos...