SOFOMES dañan a pudientes y a casi indigentes. Episodio 8

¿Les platico? ¡Arre!

Además, se está llevando de encuentro al gremio de SOFOMES, que según datos obtenidos por Grupo DETONA, se han desplomado 65% en la colocación de sus créditos, desde que detonamos en estos artículos la desplumada de Préstamo Feliz a sus inversionistas.

SOFOMES: Arquitectura del engaño. Episodio 7

Es prioridad presidencial frenar fraudes de SOFOMES. Episodio 6

SOFOMES: Quebrantos y lamentos. Episodio 5

Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4

Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3

La pesadilla amarilla. Episodio 2

Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1

Mis fuentes en la CNBV y en Hacienda consideran que mientras más casos como este sean conocidos por la opinión pública, más difícil será para las SOFOMES conseguir inversionistas y clientes.

El infeliz de Préstamos Feliz está en libertad, principalmente porque su padre se niega a denunciarlo, pese a que él mismo está arraigado en su domicilio por ser quien fundó la mentada SOFOM.

No obstante que la operación fue manejada por su hijo, los cabilderos de los fondos de inversión que aportaron el capital, usaron sus relaciones con la fiscalía estatal para conseguir el arraigo de dicho hombre de 86 años, que ha perdido en la aventura más de 600 millones de pesos.

Consulté con abogados corporativos que litigan varios asuntos de conflictos familiares derivados de abuso de confianza, y aseguran que la negativa del padre de Fernando García Sada para acusarlo, entorpece las labores de las autoridades estatales y federales con vistas a proceder en este fraude que afecta gravemente la confianza de inversionistas, ahorradores y la imagen de México.