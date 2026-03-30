Se registra nueva agresión en centro comercial de Saltillo; agreden grupalmente a adolescente de 14 años

La tarde del pasado domingo se registró una agresión grupal en contra de un joven en las inmediaciones del bulevar Galerías, al norte de Saltillo, donde presuntamente se hicieron presentes amenazas con armas de fuego. De acuerdo con el testimonio de una joven que se encontraba cerca del lugar de los hechos y fue compartido en una relatoría a VANGUARDIA, la agresión ocurrió cuando un grupo de amigos caminaba hacia la zona de los restaurantes de comida rápida y fueron interceptados por un grupo de aproximadamente ocho personas.

La joven, quien solicitó el anonimato para proteger su identidad, detalló que los agresores cargaron a la víctima, un jovencito de 14 años, cerca de la cafetería Tim Hortons y lo llevaron hacia el estacionamiento de una institución bancaria del mismo bulevar Galerías donde continuaron con los golpes. “Volteamos y vimos que estaban corriendo con él cargado, y mientras lo tenían cargado como de morralito, lo andaban golpeando”, añadió. La testigo aseguró que los amigos de la víctima intentaron mediar la situación al percatarse de que el joven agredido presentaba lesiones visibles y se encontraba aturdido por los golpes recibidos en el rostro y el cuerpo. Fue en ese momento cuando uno de los agresores habría accionado un arma de fuego, según lo percibido por la testigo durante el altercado en la zona de plazas que conecta con las avenidas principales del sector. CUARTA RIÑA EN UN AÑO EN CENTROS COMERCIALES Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos que se han presentado en centros comerciales de la ciudad. Hace casi un año, en abril del 2025, dos menores de edad fueron agredidos y lesionados tras un asalto en Plaza Villalta, lo que se investigó como una riña. El pasado 10 de febrero se suscitó una de las riñas más mediáticas cuando al menos cuatro hombres atacaron a otro en Plaza Coca, incluso utilizando un bate de beisbol. Con un acuerdo reparatorio integral entre víctimas y agresores, terminó ese caso evitando el juicio, de acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila. Un caso más fue reportado la semana pasada por medios locales cuando dos jóvenes fueron agredidos verbal y físicamente en Galerías Saltillo.

INFLUYEN IMPULSIVIDAD Y EFECTO MASA Al respecto, la psicóloga y exdirectora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Karla Patricia Valdés, expuso que los centros comerciales se han convertido en los nuevos espacios donde los jóvenes buscan marcar territorio. “Ahora los espacios en los cuales los jóvenes conviven o van a marcar su territorio ya no son esos espacios en la colonia o plazas con árboles y juegos, ahora son los centros comerciales o los antros”, comentó la especialista. Valdés señaló que manifestaciones de rivalidad que antes eran exclusivas de sectores populares ahora se trasladan a estos puntos de interacción, donde la impulsividad propia de la edad anula la presencia de guardias de seguridad o autoridades. “Al momento de tener estos niveles de impulsividad o poco análisis de los comportamientos, o dejarse llevar porque los amigos están generando algún tipo de presión social para encarar a una persona, hace que no se inhiban los comportamientos aún estando en lugares públicos”, explicó. Respecto al patrón de agresiones grupales, donde varios individuos atacan a una sola persona, la experta detalló que esto responde a un fenómeno de psicología social que permite el anonimato de los agresores. “Se conoce como el efecto de masa. Cuando se suele hacer como un grupo de personas y ven a un individuo, al estar en masa pareciera como que nos sentimos más anónimos. Si le pegan ocho, no sabemos quién le dio el golpe más fuerte o a lo mejor no nos pescan”, afirmó.

SOCIALIZACIÓN Y PACTO PATRIARCAL Asimismo, la especialista destacó que existe una construcción de la masculinidad que fomenta la violencia como la única emoción permitida para los varones, lo que deriva en este tipo de conflictos físicos en espacios de recreación. “A los hombres se les genera muchas represiones emocionales, no llores, no te muestres débil, pero todo eso se va acumulando. Pareciera que luego la emoción que está permitida o aceptada socialmente para los varones es el enojo, no el miedo o la tristeza”, señaló. Valdés expuso que entre los jóvenes se fomenta el “pacto patriarcal”, donde se aplauden comportamientos agresivos y el líder suele ser identificado como el más violento o controlador dentro del grupo. “Entre muchos jóvenes se van fomentando cierto tipo de comportamientos y se los van aplaudiendo y se los van reconociendo. Esto puede ser un factor para que se utilice esta agresividad como en las pautas de interacción que tienen los jóvenes”, puntualizó. Finalmente, instó a las autoridades y padres de familia a vigilar el comportamiento de los grupos de jóvenes en centros comerciales de Saltillo, sin llegar a ser persecutorios, para evitar que las riñas escalen a delitos mayores o vandalismo.

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