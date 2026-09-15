La lección de Luis: ¡con los aficionados no!

Sin embargo, las sanciones contra ese tipo de manifestaciones son de grado institucional, por lo tanto, si tú, jugador, creyendo hacerte justicia por mano propia, insultas o haces señas obscenas al graderío, te va a ir mal.

Claro, a menos de que seas la FIFA tratando de acallar el famoso grito a los porteros, ahí sí, todo el peso de la ley, sin importar si lo hacen, no por homofobia, sino para presionar al rival, pero lo consideran una acción malísima y la condenan.

Luis Jiménez acaba de aprender la lección más importante de su incipiente carrera dentro del futbol mexicano: al aficionado no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

La consecuencia para Jiménez, portero del Necaxa, ya llegó por parte del club, una sanción económica y diremos que en estos tiempos ya no se vale portarse así con el público, en esta época donde el número de cámaras apuntando a todo mundo, a compañeros y rivales por igual.

A las de la televisora y creadores de contenido súmele las de los aficionados y todos esos ojos tecnológicos no dejan margen a la equivocación, el jugador fue captado haciendo la seña de que “todos los de la grada vayan a tomar represalias contra la autora de sus días”.

Con la difusión del momento, viralizada, viene la reacción del portero, quien hizo bien en reconocer su acción como equivocada y en sus redes sociales ofrecer una disculpa sincera a los aficionados.

”Quiero ofrecer una disculpa sincera a toda la afición de Necaxa y, especialmente, a los niños que nos siguen y que ven en nosotros un ejemplo. Lo que hice al salir de la cancha estuvo mal. No hay justificación. Asumo mi responsabilidad”.

En redes sociales se comenta que existe un “pre divorcio” entre este portero y la afición hidrocálida; probablemente le vaya a seguir yendo mal con la reacción en los siguientes partidos, así que su temple y resistencia estarán a prueba.

Pero más estará presente la presión sobre el equipo y las atajadas que pueda lograr y el liderazgo, porque la afición no olvida, pero sabe reconocer cuando un futbolista está arrepentido de sus actos indebidos y siendo factor de buenos resultados.

La presión desde ahora para Jiménez será doble, ¿cuál portero veremos; el que se vio obligado a ofrecer disculpas porque las cámaras lo quemaron o el que recuerda que lo único que lo puede salvar de la crucifixión son los resultados?

Vaya bronca en la que te metes, Luis.