Tapaderas a la carta

Aunque hay quienes hicieron del noble oficio de servir mesas su forma de vida, esta actividad suele percibirse como un empleo de ocasión, un trabajo provisional para financiarnos en lo que terminamos los estudios, alcanzamos nuestros sueños más elevados o, simplemente, en lo que llega “algo mejor”. Algunos amigos hoy profesionistas sirvieron mesas en sus años mozos (y casi volvieron a hacerlo cuando comenzaron a pagar colegiaturas).

Muchos famosos también tomaron órdenes antes de repartir autógrafos: Brad Pitt, Megan Fox y Sandra Bullock. Incluso se dice que Pitt fue botarga del Pollo Loco (la próxima vez que vea a un Dr. Simi perreando, considere que quizás adentro está el próximo sueño húmedo de Hollywood). Otros que levantaron pedidos y vivieron de las propinas fueron Stefani Germanotta (Lady Gaga), el señor Jeff “Amazon” Bezos y Alexandria Ocasio-Cortez antes de convertirse en la congresista más joven en la historia de Estados Unidos. Nada malo hay entonces con atender las mesas, tomar órdenes, recitar los especiales del día, lidiar con comensales cretinos que piden cuentas separadas y recibir una remuneración mínima. Para muchos es sólo el estado embrionario del éxito en su vocación verdadera. De hecho, es regla de oro para la vida romper todo vínculo con cualquier persona que se dirija en forma despectiva o altanera al personal de los bares y restaurantes. No hay nada que pinte mejor a un zoquete (o zoqueta) que confundir el servicio con servidumbre. En fin, que a mí no me quedó muy claro cuando Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de la hermana narcorrepública de Sinaloa, sacó a relucir el pasado laboral de su flamante secretaria de Gobierno, su hoy gobernadora suplente, Yeraldine Bonilla. “Era una meserita de lonchería”, nos dijo el hoy gobernador con licencia. ¿Acaso fue un encomio mal logrado, como queriendo destacar el mérito de haber pasado del servicio de comidas rápidas a despachar en la oficina adjunta más importante de su entidad? ¿O fue acaso un recordatorio, como para mantener humilde a su subordinada, mencionarle sus orígenes para que no se le subiera el cargo y quisiera luego tomarse atribuciones que no le correspondían? Sigo sin tenerlo muy claro, pero era totalmente innecesario. La prensa, de cualquier manera, nos iba a detallar la trayectoria de la hoy nueva jefa del Ejecutivo sinaloense. ¡Carajo, si nos pudimos enterar del pasado de Pitt en el Pollo Loco (algún día habrá que preguntarle por qué nos dan tan poquita salsa), lo de Bonilla no iba a ser ningún secreto de Estado! Si acaso fue la manera torpe de “Ro-ChaMoya” de formular un cumplido, no lo consiguió, ya que sólo refirió su antecedente en la lonchería, pero no nos detalló qué méritos la llevaron a ser la segunda de a bordo en el gobierno estatal. O bueno, sí lo hizo: “A ver, Yeraldine, espero que no te enojes, pero pa’ que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine antes de...?”, dijo el hoy etéreo Rocha. “Ya es la segunda vez que es diputada... Yeraldine, ella era una meserita de una lonchería de Dimas (Sinaloa), ¿eras o no...? Sí trabajaba, namás que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada...”.

El narcogober se aseguró de enterarnos de que Bonilla fue favorecida con el azaroso método con que la Cuarta Transformación recluta su “talento”: la tómbola (de luz y de color) que sospechosamente nunca insacula a una voz disidente. Ahora que si sus ganas eran de joder, no deja de ser raro viniendo de alguien que reconoció públicamente haber obtenido la candidatura para gobernador por dedazo de su “hermano”, el Señor de Macuspana, muy en contra y a pesar de la encuesta que su partido había adoptado como método de selección. Como que el gober Rocha “Scrambled Eggs” Moya tampoco estaba en posición de dar lecciones de legitimidad a nadie. Hace unos días, y muy a propósito de todo lo que está aconteciendo, le preguntaron a la recién estrenada gobernadora sinaloense su parecer sobre la detención (entrega voluntaria) del exsecretario de Seguridad Pública de su estado, el general en retiro Gerardo Mérida. Sin empacho, sin pudor, la gobernadora suplente dijo no tener información al respecto: “De hecho, no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana”. Tal respuesta es irrisoria y, desde luego, falsa; lo sabemos. Sólo ignoramos si fue novatez o un nuevo nivel de cinismo alcanzado, dada la magnitud de los recientes acontecimientos. Luego, tratando de soslayar el hecho de que son diez exfuncionarios y representantes de Sinaloa requeridos para extradición por la justicia norteamericana, aseguró que no le compete dar ninguna declaración y que ya lo haría en su momento el Gobierno Federal. ¿Contestó Bonilla como gobernadora o como mesera? Me atrevería a decir que respondió como mesera, claro, como una terrible mesera: una de pésima actitud, una de esas que te niegan hasta lo más elemental y te tuercen la boca por cualquier cosa que les solicites y, desde luego, nunca te traen lo que les pediste. Desconozco si como mesera era competente, pero como gobernadora es una nueva desgracia que habrán de padecer los pobres sinaloenses. Eso sí, como tapadera del narcorégimen en crisis, está haciendo exactamente lo que se suponía, demostrando por qué fue escogida para desempeñar el cargo y por qué la tómbola la favoreció en primer lugar. De igual manera, la doctora Presidenta, Claudia Sheinbaum, en su mañanera de gueva, fue cuestionada sobre el congelamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las cuentas de los diez indiciados por narcotráfico, en particular las de “el Rocha” y familia. Fingiéndose igual de ignorante que la “gobernadora-meserita”, Sheinbaum dijo no saber, pues la UIF es “un área técnica” y no es como que ella tenga que ser la persona mejor informada de todo el país, no sólo porque insiste en salir todos los días a llenar dos horas de una transmisión diseñada a la medida de su jefe-predecesor, sino porque debería interesarle especialmente el tema, ya que involucra a toda la élite de su movimiento y, en una de esas, también al financiamiento de su propia campaña presidencial.

Y tampoco es como que tenga a su disposición a todo el aparato de inteligencia del Estado mexicano, ¿verdad? ¡Cómo por qué habría ella de saber nada! Sheinbaum prefirió declararse ignorante, ajena, completamente rebasada por la realidad, antes que ofrecernos información incómoda, pero veraz y de primera mano. Parece que hay personas que logran salir de la lonchería, pero la lonchería nunca saldrá de ellas.