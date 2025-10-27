¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Retratos de Truman Capote

Y son precisamente los retratos de otro fotógrafo, Richard Avedon, los que inspiran a Capote una serie de certeros perfiles, empezando por el del propio Avedon, y luego, pasando revista a un socarrón John Huston, un ambivalente Chaplin, una coqueta Coco Chanel, un moribundo Somerset Maugham, un errante Ezra Pound, una anciana y fascinante Isak Dinesen, una Mae West de carne y hueso, un Louis Armstrong captado desde la mirada infantil, un Gide que reflexiona sobre Cocteau, un Bogart retratado a través de sus palabras fetiche, un Picasso tan genial que podría provocar instintos asesinos y un Duchamp iconoclasta que bien podría ser su reverso.

Gratitud de Oliver Sacks

En febrero de 2015, Oliver Sacks recibió la noticia de que el melanoma que le habían diagnosticado en el ojo diez años antes había generado metástasis y ahora le afectaba al hígado. Se trataba de un tipo de cáncer con muy pocas opciones de tratamiento, y los médicos le pronosticaron que no le quedaban más de seis meses de vida. Poco más de un año antes, había completado su apasionante autobiografía En movimiento.

Los cuatro ensayos que forman este volumen componen una suerte de coda a ese libro, una visión panorámica de la vida desde el punto de vista de alguien que encara la muerte con aceptación pero sin renunciar a su deseo de «morir al pie del cañón». En el primero de ellos, «Mercurio», nos habla de las «delicias de la vejez»; en «De mi propia vida» expresa su inmenso sentimiento de gratitud por haber tenido una existencia vital e intelectual plena. En «Mi tabla periódica», Sacks evoca su afición a las ciencias físicas y a los elementos de dicha tabla. Y en «Sabbat» recoge su complicada relación con la religión de sus padres, el judaísmo. Oliver Sacks nos lega en estas páginas la gratitud del título.

Japón eterno. Viaje bajo las flores de un mundo flotante de Amélie Nothomb

Todas las novelas de Amélie Nothomb están indisolublemente unidas a Japón, ya sea de forma lejana o profundamente íntima.

Las conversaciones entre Amélie Nothomb y Laureline Amanieux para el podcast homónimo constituyen el hilo conductor de Japón eterno: un viaje introspectivo al corazón del alma nipona. A lo largo de la obra, esas conversaciones se entrelazan con las de otros expertos en cultura japonesa, que la enriquecen con su visión y sabiduría y nos acompañan por el camino de los kami, el camino del budismo, el camino del guerrero y el camino de la elegancia. Enriquecido con textos, citas e ilustraciones, Japón eterno invita al lector a sumergirse en la magia del país del que la autora lleva toda la vida enamorada.

¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello de David López Canales

En las dos últimas décadas, el porcentaje de población que ha probado la cocaína en España se ha triplicado. El país se sitúa entre los primeros del mundo en su consumo.

Desde su irrupción a finales de los setenta, la cocaína ha ido perdiendo su estigma de peligrosidad y se ha convertido incluso en un reclamo publicitario. ¿Una rayita? aborda esta realidad y fomenta una conversación ausente, desde el hiperconsumo o la búsqueda del placer hasta la política internacional, en una sociedad que ha pasado de la condena moral a la normalización de su uso.