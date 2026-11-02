¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El estado de la unión. Un matrimonio en diez partes de Nick Hornby

Cada semana, Tom y Louise tienen una cita en un pub londinense antes de su sesión de terapia de pareja. Su relación parecía ir bien hasta que un desliz generó grietas y afloraron las tensiones. Ahora están intentando reconducir la situación, en un intento de salvar un matrimonio de quince años que les ha dado dos hijos.

La novela, organizada en diez capítulos, reproduce los diez minutos pre­vios a diez sesiones de terapia. Durante ese tiempo Tom y Louise con­versan y observan lo que sucede a su alrededor: la gente que entra en el pub, las parejas que salen de la sesión con la terapeuta antes de que pasen ellos.

Línea de fuga de Maylis de Kerangal

Dos desconocidos en un tren con destino a Siberia buscan la oportunidad de escapar de sus propios miedos. La complicidad será su única esperanza de libertad. Con cadencia boreal y cegadora, el relato de Maylis de Kerangal, ilustrado por Araiz Mesanza, atrapa el fluir del tiempo en un espacio suspendido entre posibilidades y nos ofrece un retrato vulnerable y silencioso de la huida.

En un vagón del Transiberiano, Aliosha, un joven soldado ruso, decide desertar del destino que se le ha impuesto: el servicio militar en Siberia. En su intento de fuga se cruzará con Hélène, una pasajera francesa que huye de su amante, con la que entablará una breve alianza más allá de las palabras.

La fosa abierta. Anarchivo emocional de un milagro económico de Brigitte Vasallo

Brigitte Vasallo impugna en este libro dos silencios: el de la historia familiar, impuesto por la violencia de género, y el de la historia política, impuesto por la dictadura y la Transición. Una memoria sin monumento que arranca en el lugar de origen de su familia, la sierra de Chandrexa de Queixa, y se expande hacia los márgenes de la historia oficial. Su eje es el desmantelamiento del campo precapitalista en el sur de Europa con la llegada de los llamados milagros económicos de los años cincuenta, y la identidad de las mutantes descendientes de aquella diáspora, huérfanas de sentido.

Una izquierda que se atreva a decir su nombre. Intervenciones intempestivas de Slavoj Žižek

¿Marx ha muerto, está vivo o es un muerto viviente?, se pregunta Žižek. Y sentencia que lo que necesitamos en estos momentos no es una izquierda avergonzada que se tape con una hoja de parra cultural, sino una izquierda que se atreva a decir su nombre. Y ese nombre es comunismo. Un comunismo para el presente.

A partir de ahí, el filósofo baja a la calle y reflexiona sobre los –muy variopintos– problemas y retos del mundo en el que vivimos. Por las páginas de este vibrante ensayo compuesto por punzantes textos breves desfilan el concepto de libertad, la necesidad de una nueva izquierda europea, lo que el autor denomina el «proletariado nómada», los retos que plantea el populismo de derechas, el calentamiento global, el sionismo y el antisemitismo.