¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

El olor de las especias de Alfonso Mateo-Sagasta

Febrero de 962. Convencidos de que están protegiendo la paz del rey y con el objetivo de recuperar una partida de ganado que les ha sido robada, un grupo de caballeros de Castilla asalta la fortaleza leonesa del conde Gonzalo, cal que ejecutan en un arranque de furia y locura. Desconocen que se trata de uno de los vasallos más queridos del rey Sancho, quien exige para ellos un castigo ejemplar. Temiéndose lo peor, los villanos solicitan la protección de Fernán González y este los envía a Córdoba como escolta del destronado Ordoño IV. Es así como Asur, Munnio, Gundisalvo y Mudarra se convierten en una pieza más de la compleja intriga que los grandes reyes cristianos y sus señores feudales juegan para afianzar su poder en la península ibérica, y se embarcan en un apasionante periplo por la España musulmana repleto de aventuras y peligros.

La biblioteca perdida de Luciano Canfora

La gran Biblioteca de Alejandría fue la materialización del sueño helenístico de reunir todos los libros del mundo en un solo lugar. Luciano Canfora rastrea su historia a través de diversas fuentes que la abordaron a lo largo de su existencia y reflexiona sobre una biblioteca que se haya perdida en el romanticismo de su propio mito.

Metamorfosis de la ciencia ficción. Sobre la poética y la historia de un género literario de Darko Suvin

Si bien el género conocido como ciencia ficción no es de una entera novedad histórico-literaria, sin duda es la época contemporánea la que lo ha visto florecer y difundirse con mayor intensidad y amplitud. Este es el ensayo más documentado de cuantos se han escrito sobre este nuevo género literario y sus valores fundamentales.

La hija cubana de Mick Jagger de Patricio Ortiz

El 25 de marzo de 2016 frente a medio millón de personas la legendaria banda The Rolling Stones dará un concierto en La Habana, Cuba, por primera vez en la historia. Para cubrir el histórico acontecimiento llega a la isla Guido Warner, un viejo periodista alemán venido a menos, en busca de una nota que lo regrese a la antigua gloria de su oficio. Con La Habana y su vida nocturna como escenario, seguido de cerca por la Policía Nacional de Cuba, Guido Wagner se topa con una misión que podría ser la historia más importante de su larga carrera periodística: encontrar a La hija cubana de Mick Jagger.