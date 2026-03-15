Líder de Morena en Coahuila añora regresar a la cantina

El líder estatal de Morena, Diego del Bosque, afirmó que, a como van las cosas en la política, una vez que concluya su gestión al frente de la 4T Coahuila, se va a regresar a trabajar de cantinero.

“Yo antes de ser líder de Morena, trabajaba sirviendo tragos, y creo que me voy a regresar, porque están más duros los madrazos en la política, que en la cantina donde jalaba”, señaló.

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En reciente charla banquetera, en el exterior del Oxxo, frente a la plaza principal de ciudad Frontera, el dirigente morenista advirtió que hay pocas opciones de continuar la carrera política.

El representante partidista descartó en el 2027 ir por una diputación federal, pues su primo Antonio es legislador por el distrito 7, en Saltillo, y en Morena se prohíbe el nepotismo.

“De hecho, ya estoy impedido legalmente para participar, esa ruta no es para mí”, acotó del Bosque, mientras se quejaba del intenso calor en la capital rielera.

Medio en serio, medio en broma, Diego reiteró que su futuro próximo posiblemente sea regresar a la cantina en la que laboraba, antes de llegar a dirigir el destino de Morena Coahuila.

-Oye, ¿y qué piensas de que Ricardo Mejía, votó en contra de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum?, se le alcanzó a preguntar antes de concluir la informal plática.

¡Inche Ricardo!, que mal que votó en contra, no, pero la verdad es que fue instrucción del PT, se les pidió votar en bloque, respondió.

SALTILLO SE MODERNIZA

Poco a poco, Saltillo adquiere una nueva fisonomía empresarial, con edificios departamentales, nuevas construcciones, más plazas comerciales y una mayor oferta restaurantera.

Se nota que hay bonanza y que el alcalde saltillense Javier Díaz está a tono con la modernidad y con lo que se requiere para dar a la capital, calidad de vida y desarrollo empresarial.

Lo más importante es que Javier Díaz es un joven político con visión de futuro, y su administración se anticipa a los requerimientos de la sociedad y de la industria.

Saltillo es un auténtico polo de desarrollo comercial, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, con el fenómeno de la gentrificación.

NO VAN POR TORREÓN

El dirigente estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, descartó tener interés en participar por la alcaldía de Torreón, en un paso previo a ir por la gubernatura de Coahuila.

Mejía Berdeja aseguró que no es momento de pensar en esta opción, aunque no dijo si en el 2027, va a luchar por la reelección para mantenerse en el Congreso de la Unión.

La clase política comarcana esperaba que el líder estatal del PT, contendiera contra el senador morenista, Luis Fernando Salazar por la alcaldía lagunera, en un adelanto de la justa por Coahuila.

Pero el tigre, al parecer, trae otros planes a corto plazo, y aún no piensa en la sucesión del edil priista Román Alberto Cepeda.

FELICIDADES

Muy felicitado anduvo ayer el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, con motivo de su cumpleaños.

Compañeros legisladores de los distintos partidos políticos, dirigentes y militantes del Revolucionario Institucional se dieron el tiempo para desearle parabienes a Robles.

Nobleza obliga...

PESO PESADO

El gerente del Simas Piedras Negras, Lorenzo Menera, ya agarró de su puerquito al alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, que no encuentra la manera de quitarlo de esta dependencia.

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Lorenzo se confronta, discute y ataca al edil morenista nigropetense, al que financió con dinero y en especie, la campaña electoral que lo llevó al triunfo y ahora éste le paga con rencor político.

En un video que subió a sus redes sociales, Menera se ve acompañado por dos hombres regordetes a los que abraza amigablemente.

¡Cómo no le voy a ganar al alcalde, si traigo pura gente pesada!, se lee al margen de la foto posteada por Lorenzo.

Sin palabras...