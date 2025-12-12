Un periodo intenso, un Congreso debatiente

La Cámara de Diputados me honró con la Presidencia de la Mesa Directiva y, esta semana, he concluido el primer periodo ordinario de sesiones de mi gestión.

Soy panista, debatiente y opositora; formo parte de la dirigencia de mi partido y sé que represento a millones de mexicanas y mexicanos.

Hoy tengo la responsabilidad de conducir, con institucionalidad, pluralidad, ética y honorabilidad, a un cuerpo colegiado integrado por 500 legisladoras y legisladores.

Sé lo importante que significa hacerlo bien, porque ello demostrará que el PAN, la oposición y la Cámara de Diputados trabajan para los mexicanos.

Hoy corresponde rendir cuentas de este primer periodo ordinario de los dos que presidiré.

Celebramos 44 sesiones, con casi 194 horas de trabajo. Dimos trámite a mil 071 iniciativas, recibimos 34 minutas del Senado y turnamos más de 350 proposiciones a comisiones. Estos datos reflejan el trabajo constante de los grupos parlamentarios y del personal técnico que sostiene la vida institucional del Congreso, y dan cuenta del esfuerzo colectivo que hace posible nuestra labor legislativa.

En mi mensaje de cierre señalé que vivimos “un periodo intenso y productivo”, y lo reafirmo porque el Pleno trabajó con respeto y apertura, aun en discusiones complejas. Mi responsabilidad, como me he comprometido, fue garantizar que cada voz pudiera expresarse y que la pluralidad encontrara cauces democráticos para procesar acuerdos y también desacuerdos.

El periodo concluyó con 55 decretos aprobados: siete nuevas leyes, dos reformas constitucionales y 46 reformas a diversos ordenamientos. Se aprobaron reformas en materias como seguridad y justicia, derechos de consumidores, salud, medio ambiente, igualdad sustantiva, movilidad y economía circular.

Asimismo, recibimos a titulares de dependencias en el marco del Primer Informe de Gobierno. Estas comparecencias permitieron un diálogo directo con la autoridad para revisar políticas públicas, aclarar dudas y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. La Cámara también realizó la ratificación de un nombramiento en la Secretaría de Hacienda y el del titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

La discusión del Paquete Económico 2026 fue uno de los procesos más relevantes. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las reformas fiscales se debatieron con apertura, presentación de reservas y deliberación pública. Desde nuestras distintas perspectivas, posiciones ideológicas e incluso visiones, compartimos la responsabilidad de tomar decisiones que inciden de manera directa en el rumbo financiero y social del país.

Cierro este periodo con una convicción personal reafirmada: el Parlamento se fortalece cuando se escucha y cuando se reconoce la pluralidad como un activo democrático. Reitero mi compromiso de seguir conduciendo los debates con transparencia, cercanía y vocación institucional.

Nos preparamos ya para el siguiente periodo, con la disposición de seguir trabajando por un Congreso que honre su función y sirva a la nación.