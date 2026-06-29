Una de las más feas de los dieciseisavos

Pero hombre, México no llegó a ser líder invicto de su grupo nada más por quedarse esperando a ver lo que trae el rival. Lejos de eso se vio a un equipo propositivo y contundente en las pocas oportunidades presentadas.

Como dirían los antiguos: “a México le tocó bailar con una de las más feas” Eso será Ecuador, un equipo duro; los expertos conciben como una máquina poderosa y preparada para dar una pelea de poder a poder.

¿Cuál es mejor? Este martes lo sabremos, sin embargo, si hablamos de comparaciones al vuelo, las cuales nos encantan, tenemos un problema los mexicanos, o más, porque para empezar, no competimos en valor monetario.

William Pacho y Moisés Caicedo. Entre ellos dos casi alcanzan los 191 millones de euros, valor total de la Selección de México, cuyo jugador mejor cotizado es Santiago Giménez, con 18 millones. Así de disparejo está el asunto.

O sea, empezamos mal ahí, mejor vamos a lo deportivo. William Pacho es bicampeón de Europa, Caicedo es figura con el Chelsea, campeón de clubes y hay más, Pedro hincapié es estrella en el Bayer Leverkusen, Pervis Estupiñán lo mismo en el AC Milan.

No, pues mejor no le seguimos, Ecuador venció a Alemania en fase de grupos y trae el ánimo por el cielo y eso le da una peligrosidad endemoniada.

México, por su parte, debe entender que es ahora cuando realmente empieza su Mundial. Por lo pronto, le pusieron a un rival fuerte y es donde se verá si realmente podemos soñar con las grandes alturas o volvemos a poner la cabeza gacha, como sucede cada cuatro años.

Las fortalezas de México van más allá del futbol, Tiene a la afición, la sede, el dominio histórico y... vaya, por fin va a decir algo positivo del Tri, señor columnista.

Por supuesto, la carga del equipo está sobre una defensiva que ha resultado a prueba de balas y tácticas, lo cual se espera no sea lo contrario contra Ecuador, si algo le caracteriza a los verdes es destruir los ataques y salir con balón controlado.

También tienen un medio campo, con Gilberto “maravilla” Mora, quien tiene un examen duro; qué decir de las actuaciones de Romo, el Piojo Alvarado y las incorporaciones de Mateo, y Brian.

La contundencia es algo favorecedora también, sobre todo con Quiñones. Ahora se verá una mayor exigencia para él y Raul Jiménez.

Variantes, la Selección de México ha mostrado y a todos nos ha sorprendido, esperemos que lo siga haciendo así, tan gratamente.

Recuerden que tienen que bailar con una de las más feas, pero con los argumentos mostrados en fase de grupo no me queda duda de que se dará un partido efectivo y la siguiente fase es factible. México deberá alcanzar los Octavos y alcanzar el quinto partido, donde la lógica dice Inglaterra.

¡Tómala!