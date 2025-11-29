Una inquietante leyenda

El Cronista busca y busca y no halla nada. Deja de buscar y de repente encuentra. Gambusino de palabras, las halla formando historias para las cuales el olvido sería injusticia de las que no se pueden perdonar

Tomen ustedes, por ejemplo, el caso de Cornelio. Cornelio es el acordeonista de Potrero de Ábrego. En todas las bodas tocaba antes, cuando no había grupos musicales –es un decir– movidos por electricidad. Yo sigo fiel al bardo campesino, y cuando voy al rancho lo hago llamar y le pido que me cante sus canciones. Una cajetilla de cigarros de cualquier marca y dos o tres copas de mezcal –o cuatro o cinco o seis– son la paga que pide este trovero que canta, como Gonzalo de Berceo, por cantar.

TE PUEDE INTERESAR: Las dos mitades

–Le traigo un corrido nuevo, licenciado –me dijo Cornelio. Y lo cantó.

“Señores, pido permiso pa’ cantar este corrido.

Lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saltillo.

Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León

a una joven muy hermosa el troquero levantó.

Le pregunta por su nombre, y por qué rumbo llevaba.

“Vengo a ver a mi familia, que hoy espera mi llegada.

Cuando pases esas curvas maneja muy con cuidado:

son curvas muy peligrosas; no te vaya a pasar algo.

¿Ves aquellas lucecitas que se divisan allá?

Es el rancho de mi padre; ahí me voy a quedar.

Acércate acá conmigo pa’ darte una acariciada.

Cuando vengas de regreso me levantas de pasada’.

A los tres o cuatro días el troquero regresó;

se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó.

“Señor, pásele pa’dentro; déjeme explicarle yo

que esa joven que usted busca, hace un año que murió.

Hace un año en esta fecha que en esas curvas chocó.

Se alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó.

Desde entonces se aparece, pero ya sin esperanza,

haciendo siempre el esfuerzo de llegar hasta su casa”.

Ya con ésta me despido. Ésta es una historia cierta.

Esto le pasó a un troquero que le dio rait a una muerta”.

(Lo de “rait” viene del inglés “ride”, que significa montar, y equivale al “autostop” de los españoles o a nuestro término “aventón”).

TE PUEDE INTERESAR: Cuentos del fogón (II)

¿No es cierto que esta moderna leyenda tiene un vago misterio parecido al de los viejos romances españoles, o al de las leyendas gaélicas? Añádase este relato –donde se menciona a Saltillo– a la lista de las narraciones mágicas de nuestro folclor local, narraciones no son cosa de ayer, sino también de hoy, y seguramente de siempre.