En el otoño de mi vida, ya viajo poco. O casi nada. Ya doy tiros de precisión: voy a puntos (ciudades o pueblos) focalizados. Regreso a las ciudades que han formado parte de mi vida terrena. Voy a otras ciudades, las cuales no conozco, y sí, se me antojan antes de morir. Y vaya que he andado de vago, gracias a Dios. La mayor parte del tiempo, bien atendido y gastando lo necesario sin escatimar peso cuando la buena vida lo requiere. “Perderse en una ciudad, como se pierde uno en el bosque, requiere práctica...”, escribió el pensador Walter Benjamin. Le creo.

Me he perdido para encontrarme en ciudades bellas y atractivas para mis gustos y apetencias. Y pregunta obligada: ¿por qué no he ido a otras o por qué no se me antojan? Vaya usted a saber, pero es eso: elección. Y una de estas ciudades es tan rara, tan extraña y tan lejos de mi alfabeto, que pienso pertenece al país de Ucrania. O bien, ha de ser un estado, un país completo, vecino de tan conflictiva tierra en guerra con la antigua Unión Soviética, reducida ésta a Rusia, la de Vladimir Putin. Qué le vamos a hacer, pienso que Chilpancingo (vaya usted a saber cómo se llega allí), Guerrero, es una ciudad vecina a Ucrania. Y no pienso ir jamás a visitarla.

Ya no es violencia extrema, no; ahora es un estado de terrorismo. Los agoreros y críticos del sistema federal de Andrés Manuel López Obrador hablan de que hasta un 80 por ciento del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Los siguientes estados tienen dos cosas en común, son gobernados por Morena de AMLO y están en manos del crimen: Guerrero, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Baja California... Pero lo que ha sido un escándalo mundial (todo lo es) es el tamaño de la violencia y toma de control por parte de un cártel del narcotráfico en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, donde la gobernadora morenista, Evelyn Salgado, y la alcaldesa, la también morenista Otilia Hernández (equidad de género pues, aunque sean unas inútiles en sus tareas de gobierno, ojo) no quedaron rebasadas por los acontecimientos violentos, no; fueron inexistentes en la grave crisis que aún hoy se manifiesta.

¿Dónde está Chilpancingo? Pues lo más cercano a Ucrania, creo. Sólo hay un detalle muy, muy importante: de Ucrania usted puede salir vivo haciendo lo correcto e incluso respetan su vida. De Chilpancingo, Tamaulipas o Zacatecas es imposible salir con vida. Datos al azar que usted ya sabe al dedillo: en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (quien impulsó y prohijó la candidatura a la gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, papá de la actual gobernadora de membrete) van más de 170 mil muertes. Muy por arriba de las cifras de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. En el sexenio de AMLO, hasta el día de hoy, van 76 periodistas asesinados. ¿No son iguales? No, son peor. Y nadie se inmuta.

En el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, elaborado por el Gabinete de Seguridad, en al menos cuatro entidades del país, grupos criminales cuentan con el “apoyo” o “base” social de los ciudadanos. Claro, y en contra del aparato oficial. Estas entidades son Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. ¿Le suenan a Morena? Sí, son gobernados por Morena y sus aliados.

ESQUINA-BAJAN

El 24 de junio pasado le dejaron el siguiente mensaje a la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández, los miembros del crimen organizado: “Saludos Presidenta: Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme, con cariño...”. Con el mensaje en la cartulina a la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, le dejaron también... siete cuerpos desmembrados. Pedazos de lo que fueron seres humanos.

Veámoslo rápidamente: este apoyo social o movimientos a favor del crimen organizado (manipulación de masas de ignorantes) se da por dinero. ¿Y entonces los cuantiosos apoyos sociales, becas y regalo de dinero en efectivo que ha hecho por cinco años el Gobierno de López Obrador? Pues lo reciben y lo gastan. Así de sencillo. Y son leales al crimen organizado, no a las erráticas políticas públicas de un Estado paternalista como el de AMLO. Paradójico: y no, no han podido erosionar esta “base social” amplia a favor del crimen organizado.

Guerrero está entonces más cercano a Ucrania que a nosotros como estados norteños. Por eso el diagnóstico y plan de gobierno del “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez Salinas, cuyo en uno de sus ejes vertebrales es la seguridad. Brindar seguridad a todos. Y vaya que el tema es rudo, cuando en estados vecinos como Nuevo León y Zacatecas se padece o, de plano, también se ha entregado la plaza a los maleantes. En días pasados, en Apodaca, Nuevo León (gobernado por el virtual Samuel García), ejecutaron a siete personas (incluidas mujeres). En Jerez, Zacatecas, el pasado 12 de julio y como es costumbre diaria, “tiraron” cuatro cadáveres. En Jalisco ya van dos ataques explosivos con minas donde han muerto policías. ¿Es Ucrania? No, México.

LETRAS MINÚSCULAS

“Han matado a Gallardito, mi General. / Villa dijo despavorido: Fusílenlo. / Fue mujer mi Genera / Fusílenla”. Y sí, fusilaron a Nacha Ceniceros. El México revolucionario sigue siendo el México de hoy...