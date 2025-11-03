¡Viva el mitote lagunero!

¿Podría imaginar usted, apreciado lector, a 40 mil torreonenses presenciando el desfile del Día de Muertos y siendo parte del Festival del Mitote Lagunero, iniciado el pasado miércoles 29 de octubre? Este Mitote implementará actividades culturales –de manera simultánea– en 25 sedes distintas hasta el 16 de noviembre, en Torreón.

Y no es un chubasco de actividades culturales –de chile, dulce y manteca– para cubrir el expediente; todo lo contrario: durante esos 19 días, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón diversificará, con gran sensibilidad y sentido estratégico, su oferta para nutrir los gustos culturales específicos del lagunero hasta el último rincón de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí

Porque sólo así podremos reconocer y celebrar nuestra identidad cultural de manera plural, pero unificada en torno a las raíces que compartimos, sin distingo de edad, género o clase social.

De esta manera, juntos reviviremos el vocablo “mitote” o mitotl del náhuatl, definido por el cronista hispano fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) como un baile o danza colectiva ceremonial, para bailar en círculo todos los torreonenses al son de la cultura, abrazada desde la perspectiva de cada uno de nosotros.

Ese mitote, colmado de fiesta popular, cobrará vida a través del teatro, la música, la danza, las artes escénicas, la literatura, las artes visuales y la gastronomía en 25 sedes que cubren la geografía de la ciudad: los teatros Isauro Martínez, Alfonso Garibay, el José R. Mijares. En seis museos: Canal de la Perla, del Ferrocarril, la Casa del Cerro, Museo del Algodón, el Regional de la Laguna y la Casa Mudéjar. En los espacios públicos: la Plaza de Zaragoza Sur, Sol de Oriente, Magdalenas, Paseo Colón, Línea Verde, Bosque Urbano, Plaza de Armas y la Plaza Mayor. También en el Instituto Municipal de Cultura y Educación, el Archivo Municipal y la escuela de música y danza; así como en el Centro Cultural de la Antigua Harinera, tres bibliotecas públicas y el Centro de Convenciones Torreón.

Destaco algunos eventos para afirmar la mirada sensible y focalizada del Instituto Municipal de Cultura, que diversifica su oferta cultural, en su gran mayoría gratuita, a través de este festival que ocurrirá de forma simultánea en toda la ciudad.

El 29 de octubre pasado estuvo la Compañía de Ballet de Monterrey para presentar “Giselle”, una danza considerada una obra maestra por ser una expresión pura del ballet romántico. El 1 de noviembre fue el “Desfile del Día de Muertos” que congregó a 40 mil laguneros.

Ayer, en la Plaza de Armas, hubo un evento: “Las tradiciones vivas de la gastronomía local a través de la cocina tradicional de La Laguna”.

Hoy, a las 17:30 horas, será el “Encuentro de Matachines” en la explanada de la Plaza Mayor. El 6 de noviembre habrá un “Toquín Urbano” en la colonia Sol de Oriente.

Ese mismo día, alumnos y compañías egresadas de la Escuela Municipal de Danza Contemporánea presentarán “Escénicas de La Laguna” en el Teatro Alfonso Garibay. El 8 de noviembre, el grupo “Yo ya me voy a jugar a los desiertos” presentará la obra de teatro “Mi Amigo de Cartón” en el ejido Flor de Jimulco.

El 9 de noviembre ocurrirá la “Gran Final Mi Querido Torreón Canta”, resultado de una convocatoria pública. El evento será acompañado por un concierto de “Los Primeritos de Colombia”, que fusiona la cumbia con otros ritmos colombianos.

El 10 de noviembre habrá un merecido concierto, homenaje a Ramón Shade, con la Camerata de Coahuila. Shade, justo es decirlo, es un ícono y referente cultural de la Comarca Lagunera, por su contribución como conductor de la Camerata de Coahuila por 31 años.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca el Festival del Mitote Lagunero en Torreón: ampliará oferta cultural

El 12 de noviembre llegará el recital de ópera con Nadine Sierra, considerada por muchos críticos como la mejor soprano del mundo “por su timbre luminoso, musicalidad refinada y presencia escénica carismática”.

El 13 de noviembre, el proyecto musical “Las Magas”, de Alex Serhan, ofrecerá un “Concierto de Jazz Norteño” en el museo Casa del Cerro. Y el 14 de noviembre, el artista visual Rubén Maya expondrá su trabajo en el Canal de la Perla.

El Festival del Mitote cerrará el 19 de noviembre con el Festival del Sotol, en el Puerto Noas.

Bailemos pues, en círculo, al son de la cultura que nos abraza y nos identifica, con entrañable orgullo, como torreonenses y laguneros a la vez.