Xavier Herrera Arroyo, su nombre se escribe con ‘X’

Resulta interesante que Xavier Alain Herrera, subsecretario de Egresos de Coahuila, se ajuste bien al léxico de moda porque escribe su nombre con la “X” de Xóchtil, de Claudio X, de México y acorde con la nueva X de Twitter. Bueno, aunque también hay que mencionar la funesta X como tacha. Hoy la política nos inspira usar palabras con X para tratar de explicar los motivos de Xavier para exponerse como tirador a la alcaldía de Torreón. Aspiración legítima de un heterodoxo que pasó por el Simas de esa ciudad. Aunque hay quien pretenda excluirlo por tal contexto. Lo más exacto es que Xavier ha iniciado su examen aproximándose políticamente a la flexible Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN y a la tóxica Mary Telma Guajardo, tiranuela oxidada del PRD. Y decimos que la panista es flexible porque al reunirse muy sonriente con Herrera Arroyo ha expiado cualquier culpa por las denuncias que el PAN expuso contra Xavier en el año 2017. Siendo así, no hay nada que excluya al eximio Xavier de su explícita pretensión de gobernar a Torreón. Y de verdad que la única taxativa que existe hasta el momento es su reunión con la tóxica comadre de Coahuila. Mil veces hubiera sido más ortodoxo reunirse con el politólogo Isidro del Bosque Morales, experto en el difícil equilibrio político de lo factible y lo imposible. Pero don Xavier coincidió con Chilo en Parvada y no se le aproximó en busca de un buen consejo. Ni modo. De cualquier forma no dudamos que Xavier tenga éxito en sus legítimas expectativas, a pesar de yuxtaponer al PAN y al PRD previo a la decisión del PRI. De todas formas resulta excelente que Xavier tenga valentía para exponerse en las procelosas aguas electorales. Pero debe ser reflexivo y no olvidar a López Velarde. Porque Xavier es de los que escriben su nombre con la “X”, que algo tiene de cruz y de calvario. ¡Enhorabuena!

Ripio

Infame despiporre en el INE y el IEC. Es una vergüenza que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) cometan equívocos garrafales. Se trata de instituciones que le cuestan a usted miles de millones. Y es que el entonces IFE intervino en la reforma electoral del 2014 en parlamento abierto y a pesar sus cientos de asesores y doctores en la vaina electoral, junto con legisladores y sus gravosos consultores, no pudieron prever que en el 2024 se empalmarán por un mes las legislaturas 64 (actual) y la 65 que será electa el próximo 2 de junio. Un verdadero desmadre.

Por su lado el IEC, que es un desastre sin fin y constantemente corregido por los tribunales, ha cometido su enésima pifia electoral: Su errático desempeño le arrebató una diputación al PRI para Antonio Attolini de Morena, el sujeto que comparó a AMLO con Gandhi, Luther King, Mandela y Jesucristo. ¡Tontejos! Sobra decir que tanto el INE como el IEC son antidemocráticos porque al revés de la esencia federalista, desde el centro, el INE impone consejeros en los Oples y a sus presidentes. De esa forma el INE impuso a Rodrigo Paredes como presidente del IEC y aquí los consejeros agachones, que por democracia y méritos propios tenían el derecho de ascender, ni siquiera chistaron. Y no jodan con que “la ley es la ley”.