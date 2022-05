Y la carencia, abajo... y los salarios, arriba

Hoy, lamentablemente, a este espacio le hace falta un lector fiel, alguien que ha pasado a ser parte de la memoria histórica y a quien le mostramos un profundo agradecimiento por sus comentarios cada 15 días. Él es Óscar Galarza, un gran militante de nuestro movimiento. Que en paz se encuentre.

Los acontecimientos ocasionados por la pandemia de COVID-19 y sus distintas variantes, provocaron un parón económico mundial inducido por los países para mitigar los contagios durante el periodo 2020-2021. Esto ha causado una crisis económica en las esferas financiera, comercial y productiva de la cual nunca se pronosticó 1) su alcance, 2) la magnitud y amplitud de la contracción que provocaría en la estructura socioeconómica, ni 3) la demora en el reingreso al ciclo económico (reactivación económica y crecimiento) debido a la falta de conocimiento acerca de la duración de la emergencia sanitaria mundial. Ahora, en pleno 2022, hasta parece que se tratara de una farsa o de la trama de una película distópica cuando pensamos que el mundo poco a poco lograba superar la emergencia sanitaria y comenzaba a transitar una senda temporal de recuperación económica cuando brota “espontáneamente” un conflicto bélico en Ucrania, que llega a retrasar nuevamente la reactivación de la economía mundial -aunque esto no quiere decir que antes de la pandemia y el conflicto militar fueran espectaculares los resultados del comportamiento de la economía-, cosa que ha originado un aumento inflacionario no visto en 38 años, durante tres décadas “doradas” del neoliberalismo, que se ubica en un promedio mundial de 5.7 por ciento.

Cabe destacar algunas precisiones; la pandemia tuvo un comportamiento atípico e irregular, de forma escalonada en el mundo, ya que mientras unos países enfrentaba una tercer o cuarta ola de contagios masivos que retrasaban la reactivación de su actividad económica, otros comenzaban a activarla debido a la disminución en los contagios. Por tal razón, la reactivación de la actividad económica mundial no logró ser de manera uniforme, provocando retrasos en las cadenas globales de producción y en la circulación de mercancías en el mercado mundial, causando un encarecimiento en los precios de las mercancías por la falta de oferta o de los suministros para su elaboración y distribución, incluyendo materias primas y combustibles. Si a lo anterior le sumamos un conflicto bélico entre dos países que juegan un papel estratégico en la economía mundial, y por consecuencia, para la reactivación económica también son de vital importancia, tenemos las características ideales de una bola de nieve que solamente crece y crece.

Rusia es un país estratégico en la materia energética por sus grandes yacimientos de gas y de petróleo, además de ser una potencia económica; Ucrania, el principal proveedor de trigo y granos básicos del mercado alimenticio mundial, además de ser conocido como el granero mundial, es decir, que es el máximo proveedor de granos básicos en el mundo. Se debe subrayar que al comienzo del conflicto bélico los mercados entraron en pánico y esto provocó una encadenación de eventos desafortunados, ya que en los días posteriores a la primera agresión o declaración de guerra, las bolsas de valores cayeron por el temor de los accionistas a que el precio de sus acciones fuera menor o igual a cero. Posteriormente, se desata una etapa de fuerte volatilidad en los precios de los insumos para los procesos productivos, ocasionando el aumento en el precio de las mercancías finales, mostrando una tendencia al alza de los precios muy marcada, como sucede actualmente, originando un grave problema inflacionario y una amenaza para el bienestar social de la población y en particular a la clase trabajadora y los estratos de menos ingresos.

El alza de los precios de las mercancías en la economía mundial impactó a la economía mexicana por ser proveedores de insumos primarios e intermedios en la cadena global de producción y en la distribución de mercancías en el mercado mundial, a pesar de tomar medidas preventivas reales por el alza inflacionario como el aumento del salario mínimo en 22 por ciento en 2022 y la tasa de interés. Gracias a esto, la inflación se mantiene en un dígito, pero sobrepasando la barrera del 5 por ciento y eso es preocupante, lo que ubica la inflación hasta la primera quincena de abril en 7.72 por ciento a tasa anual. Dicho esto, parecen no bastar las medidas preventivas arriba mencionadas para contener y reducir la inflación a niveles normales sin caer en síntomas de deflación. Por esa razón, el gobierno mexicano tomó cartas en el asunto para que la inflación no se disparara a dos dígitos, cosa que si sucediera sería tormentosa para la economía nacional. El gobierno federal planteó un paquete de acción para amainar el golpe del alza inflacionaria junto con productores, distribuidores y comerciantes para que “la inflación no se coma al poder adquisitivo, lo que resulta ser una verdadera amenaza para el nivel de bienestar de la población, especialmente la de menores ingresos”.

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía que propuso el gobierno federal aportará una inversión de 1.4 por ciento respecto al Producto Interno Bruto de 2022 para mitigar el aumento inflacionario. Esta es una herramienta de la política económica que sirve para la actual coyuntura económica qué transita la economía mexicana por efectos de los fenómenos mundiales con el propósito de contener y reducir las alzas inflacionarias, y contempla una estabilización del precio de la gasolina y el diésel -manteniendo el subsidio del 100 por ciento libre de IEPS- y precios de referencia del gas LP y electricidad. Lo anterior representará una inversión de 330 mil millones de pesos que se obtienen directamente de las ganancias extraordinarias de la venta del barril petrolero, como se puede leer en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Fn1n5h-.

Además, aumentará la producción de granos básicos para aumentar su oferta en el mercado nacional y abaratar su precio, buscando reducir el costo de la canasta básica para tender a la búsqueda en el mediano y largo plazo de la soberanía alimentaria. El aumento en la producción de grano básico se logrará con la suma de los esfuerzos de los programas “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, que operan en la mayoría de los Estados del país. Así mismo, se ha trazado una estrategia temporal de 6 meses a 21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos importantes en materia de importación, que consiste en aranceles cero a la importación (básicos e insumos). Los productos de que se trata son: aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria; y los insumos son: harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo. También se mantendrán los precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, lo que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores por parte del organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entre otras medidas de producción, distribución y comercio. En el siguiente enlace puedes revisar el paquete completo: https://bit.ly/37nsaSf.

Los esfuerzos del gobierno de la 4ta transformación son para el bienestar social de los sectores más empobrecidos en el país. Con transparencia y en un lenguaje que nos es común a todos, se deja ver que bajo ninguna circunstancia una dinámica inflacionaria catastrófica llegaría a desestabilizarnos como país, ya que por primera vez en la historia estamos en manos de alguien que no se queda de brazos cruzados ante las situaciones amenazantes. Por tal motivo, su eje rector como gobierno es, ha sido y será: por el bien de todas y todos, ¡primero los pobres!

